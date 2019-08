Er du byens bedste guitarist

Nu kan du slippe din indre guitarist løs med biblioteket Foto: SignElements

Musik Nu kan sætte alle de andre skabsguitarister på plads.

Af André Bentsen

Tre akkorder og sandheden er på spil når guitarister fra Rødovre inviteres til at dyste mod ligesindede fra resten af Vestegnen. Det sker til Vestegnens Guitartræf i Medborgerhuset i Taastrup.

For andet år i træk afholder Albertslund, Taastrup, Glostrup og Rødovre Bibliotek nemlig sammen

Vestegnens Guitartræf lørdag den 7. september fra klokken 15 til 17 i Medborgerhuset i Taastrup.

”Så tag din elektriske eller akustiske guitar, dine pedaler, og hvad du ellers har derhjemme, under armen og mød andre guitarister, der deler din passion for guitarspil og musik. Udveksl erfaringer, anekdoter og fiduser, prøv kræfter med Guitar Hero-spillet og tryk den max af på forstærkeren indenfor to min. Den bedste vinder en fed præmie,” lover Marie Læssøe Lind fra Rødovre Bibliotek.

Hun understreger, at alle slags guitarister er velkomne.

”Også dem, der kun har erfaring med luftguitar.”

Bemærk at arrangementet afholdes i Medborgerhuset i Taastrup, hvor du udover de kendte ansigter fra Rødovre også kan møde de andre Vestegnsbibliotekers musikbegejstrede formidlere.