Dobbelt målscorer grundlagde ny sejr

Morten Bank i Avartas mål har holdt nullet i de seneste to kampe. Foto: Brian Poulsen/arkiv

fodbold Oliver Carrara scorede to gange, da Avarta vandt 2-0 på Østerbro Stadion mod B 93. For anden kamp i træk holdt Avarta nullet og for anden gang i træk vandt de grønblussede.

Af Mike Hjulmand

B93 - Avarta 0-2 (0-1) 0-1 Oliver Carrara (45')

0-2 Oliver Carrara (55') 210 tilskuere