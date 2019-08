Dit hjem – din stil

sPONSORERET INDHOLD Har du købt en bolig, eller bor du i dit hus og synes ikke helt, at husets stil passer til det, du godt kan lide? Det kan være svært at finde det helt rette hus, da der næsten altid vil være ting i mere eller mindre grad, som du ikke bryder dig så meget om, eller som ikke passer til netop din stil.

Det er dit hjem, og derfor skal du også føle dig hjemme. Du kan komme det i møde ved at ændre nogle ting, som kan gøre at huset bliver mere dig og din stil, end det er nu. En yderdørkan for eksempel gøre mere, end man lige skulle tro. Hvis du elsker en landlig stil, kan en dør med det udtryk ændre hele husets udtryk, mens en mere nutidig og enkel dør kan skabe en helt anden stemning end en landlig bondegårds lignende dør. Det er dit hjem, og det skal derfor også afspejle din stil, men det kan godt tage tid afhængig af, hvor meget du vil ændre og lave om.

Krav til hus og byggeri

Selvom det er vigtigt, at du får skabt det hjem, du drømmer om, og som passer til dig og din stil, er det også vigtigt, at du overholder de krav, der er til byggeri og renovering af et hus. Der er mange krav, du skal overholde, når du renoverer eller bygger helt nyt, og der er krav til mere end de fleste måske lige tror. Hvis du for eksempel vil skifte yderdøre eller vinduer i dit hus for at gøre det mere lig din stil, skal du være opmærksom på de krav til glas, der er. Det er for de fleste måske lidt kedeligt, når det handler om at få skabt det udtryk på dit hus, du ønsker, men det er ikke desto mindre meget vigtigt. Så har du i hvertfald dit på det rene, og du kan fokusere på, hvad det er, du gerne vil skifte ud og lave om.

Sæt tid af til projektet

Det at gøre dit hus til dit hus i form af at ændre stil tager tid afhængig af, hvor meget du vil gøre ved huset. Det kan være en stor hjælp for dig, hvis du bevidst sætter tid af i din kalender til at lave de små og store projekter, du gerne vil. Husprojekter kan hurtigt blive udsat, fordi hverdagen for de fleste husejere og familier byder på rigtig mange andre gøremål, og pludselig tager den ene dag den anden. Hvis du i din kalender et par gange om ugen sætter to timer af til projektet, er det nemmere at lade de andre gøremål ligge og kun fokusere på hvilke yderdøre, du vil have eller andet, du vil give dig i kast med for at skabe husets nye stil. Udover at sætte tid af i din kalender til projektet kan du også alliere dig med en god ven eller familiemedlem, som kan hjælpe dig med projektet. Det gør, at du har en fast aftale, og det er generelt bare nemmere at bruge tid på noget, når man har en aftale. Måske får du endnu hurtigere det hus, du drømmer om, når du sætter tid af til det.

Gør hvad du kan og få hjælp til det andet

Når du giver dig i kast med at skabe den stil, du drømmer om i dit hus, kan du helt sikkert gøre nogle ting selv. Der vil dog også være ting, du ikke selv kan gøre, og her er det vigtigt, at du søger hjælp fra professionelle eller andre, du kender. Hvis du for eksempel vil give dig i kast med at få skiftet husets hoveddøreeller vinduer, kan du sagtens finde ud af, hvad det er for nogle døre, du gerne vil have. Det er dog ikke sikkert, at du selv kan skifte dem, og derfor er det vigtigt, at du får hjælp. Det skaber helt sikkert det bedste resultat, og det er ingen skam at søge hjælp fra andre til det, du ikke selv kan finde ud af. Det er dig, der skal skabe stilen i dit hus, og hvis det er det, du er bedst til, så forbliv ved det.