Din lokalavis flytter

Flyttekasserne er så småt ved at blive pakket i Rødovre Centrum og mandag den 26. august er din lokalavis klar til at skrive nyheder her fra Rødovevej 151. Foto: Michael Paldan

nyt fra avisen De fleste teenagere søger væk fra reden og det gælder også for Rødovre Lokal Nyt, der efter 17½ år i Rødovre Centrum, flytter til Rødovrevej 151.

Af Christian Valsted

Fakta Vi holder åbent hus

Torsdag den 5. september fra klokken 15 til 18 holder Rødovre Lokal Nyt åbent hus i vores nye lokaler på Rødovrevej 151 for alle nysgerrige, der vil se vores nye lokaler, bare vil hilse på eller få lidt vådt til ganen, da vi byder på fadøl, sodavand, te og kaffe til dem, som kommer forbi.

Rødovre Lokal Nyts bestyrelsesformand og 60% ejer af avisen, Sven Togsverd, har købt en større bygning på Rødovrevej 155, der indeholder mere end 500 m2 lokaler, som bliver avisens nye adresse.

”Vi startede den 1. marts 2002 og har haft lokaler på 2. sal i Rødovre Centrums kontorbygning lige fra dag 1, så det bliver vemodigt og lidt underligt, når morgenturen går til Rødovrevej og ikke til Rødovre Centrum, når vi er klar i de nye lokaler fra mandag den 26. august,” siger bladchef Peter Fugl Jensen, der startede avisen tilbage i 2002 og i dag er ejer af avisens sidste 40% anparter.

”Alle på avisen har været ansat i mindst 11 år og man kan ikke undgå at have lokalerne i Rødovre Centrum som en del af arbejdspladsens identitet. Men vi må også erkende, som alle andre teenagere, at det er tid til at prøve noget nyt og flytte ’hjemmefra’.”

”Vi føler, de nye lokaler er en ny tid med avisen og at vi skal starte på en frisk, som vi glæder os til. Det er naturligvis mere metaforisk, men det inspirerer os og så må vi se, hvad det ender ud i,” siger Peter.

Mere synlig avis

Faktuelt får vi på Rødovre Lokal Nyt mere plads at boltre os på.

”Vi får næsten det dobbelt antal kvadratmeter, som er nødvendigt, for vi har brug for et stort arkiv, for vi har en forpligtelse til at gemme mindst to eksemplarer af alle vores udgivelser, som der har været 959 af, siden vi udgav den første avis den 17. marts 2002,” siger Peter Fugl Jensen. Han fortsætter:

”Desuden bliver vi mere synlig, for vi er gemt væk på 2. sal i Rødovre Centrum og det er mange gange, vi har hørt besøgende fortælle, vi er svære at finde i centeret. Det bliver vi ikke på Rødovrevej, da vi får en stor facade ud mod Rødovrevej og faktisk også Gunnekær, fordi bygningen ligger på hjørnet af de to veje.”

”Det er rart med synligheden, for vi har mange besøgende og det ønsker vi også i fremtiden. Uanset om man bare vil hilse på, komme med en lille nyhed, nogle frustrationer eller skal købe en annonce, så er man velkommen, for din lokalavis er en del af din by og vi kan ikke undvære hinanden,” siger Peter, der føler en vis nostalgi.

”Da jeg gik i 9. klasse var jeg i praktik på Rødovre Posten, der også havde til huse i en villa på Rødovrevej. Dengang var det Kim ’Skipper’ Eriksen, der tog sig af mig og Jan Halling var stifter og bladchef. Det er, som at komme tilbage til lokalavisens oprindelige rødder,” slutter Peter Fugl Jensen.