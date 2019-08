Digital platform skal hjælpe voksne børn af alkoholikere

Camilla Schou Andersen har, igennem de sidste 20 år, afprøvet og testet mange tilgange til forandring frem til metoden i DinRetteVej.dk. Hun har brugt sit eget indgående kendskab til, hvor svært og utrygt det er, når man skal lære at bryde sine usunde mønstre. Foto: Presse

alkohol 43-årige Camilla Schou Andersen tør godt sige det højt. Hun er barn af en alkoholiker. For mange andre er det svært at åbne op og række ud efter hjælp. Derfor har hun etableret en digital platform, der giver nye muligheder for hjælp til voksne børn af alkoholikere.

Af Christian Valsted

Fakta 640.000 danskere har et alkoholforbrug, som skader deres helbred.

147.000 danskere er afhængige af alkohol og kan ikke stoppe deres forbrug uden behandling.

40 procent af personer i alkoholbehandling er vokset op med alkoholiserede forældre.

En tredjedel af voksne børn af

alkoholikere udvikler et alkohol- eller narkomisbrug.

Voksne børn til en alkoholmisbruger har en brugsrate af sundhedssystemet, der er op til fire gange større end almenbefolkningen. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Rødovreborger Camilla Schou Andersen er i dag åben om sin fortid og er ikke bange for at tale om livet med en alkoholiseret mor. Men sådan har det ikke altid været.

Hun voksede op i et villakvarter i Herlev i det, der lignede en rigtig kernefamilie. Far, mor, to børn og en collie i et pænt og velholdt hjem. Men bag den kønne facade voksede Camilla op med utryghed og uforudsigelighed, der lærte hende at være flink og ansvarsfuld, ikke belemre andre med sine behov og ønsker, ikke stille krav til andre, indpasse sig og skjule alle de såkaldte negative følelser. Årsagen var en alkoholiseret mor, som Camilla gjorde alt for at passe på og stille tilpas. Selv ville hun i hvert fald ikke være årsag til flere konflikter i hjemmet.

I barndommen og ungdomsårene kæmpede hun med den utryghed, som moderens drikkeri skabte og det resulterede senere i en depression. På universitetet fik hun hjælp og efter intensivt at have arbejdet med sig selv, lærte hun at give slip.

Hun tog en Ph.d. i Folkesundhedsvidenskab og grundlagde senere sin egen virksomhed, Mentor for Mønsterbrydere, der tilbyder hjælp til voksne børn af alkoholikere. Hun har mange års erfaring med at hjælpe den udsatte målgruppe og nu har hun skabt den digitale platform; dinrettevej.dk, der gør det muligt for langt flere at få hjælp.

”Noget af det mest grænseoverskridende for voksne børn af alkoholikere er at række ud efter hjælp. Derfor lever tusindvis af danskere med følelser af ensomhed og skam. De to største blokeringer for gruppen er, at man sjældent føler sig berettiget eller værdig til hjælp, samtidig med at det er skamfuldt og tabubelagt at tale om; og derfor forbliver rigtigt mange bag facaden,” fortæller hun.

Tænker det værste

Materialet på dinrettevej.dk er tilpasset 25-årige til 55+, der stadig oplever udfordringer som følge af at være vokset op i et alkoholiseret hjem. Det er en ældre målgruppe end den, der eksempelvis kan få hjælp hos den landsdækkende organisation TUBA.

”Voksne børn af alkoholikere har en overdreven tendens til at bekymre sig og forvente det værste. Man forsøger derfor at have kontrol med alting. Det er yderligere svært at være sammen med andre, fordi man dybest set ikke forstår, hvorfor de har lyst til at være sammen med en og man regner nærmest med at blive svigtet og forladt,” siger hun. Camillas nye platform tilbyder aktive værktøjer, som gør det muligt for flere at få hjælp via blandt andet ugentlige instruktionsvideoer og konkrete øvelser og metoder til at bryde destruktive mønstre. Og fordelen er, ifølge Camilla Schou Andersen, at man kan starte processen hjemmefra i ro og trygge omgivelser.

”Der findes lukkede Facebook-grupper og andre chat-forum/organisationer, hvor man kan for eksempel taler med andre eller får hjælp, men det er forbundet med så meget skam, at mange afholder sig fra det. Det er så sårbart og svært at tale om og det er min erfaring, at mange stadig ikke vil blotte sig på for

eksempel Facebook. Man skal modnes til at søge hjælp og selv stikke hul på bylden for tage næste skridt. Derfor ser jeg platformen som et godt sted at starte, hvis man ønsker hjælp,” siger hun.