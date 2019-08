Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg deltager nogle gange i Copenhagen Pride sammen med kolleger fra brandvæsnet. Vi vil gerne sende et anerkendende signal om, at mangfoldighed er en styrke.

Af Christian Valsted

Kærlighed er kærlighed. Hvor du finder den, er dit valg – og det har jeg det fint med. Jeg kender mange, som har en anden seksualitet, end jeg har, men det er ikke det vigtige for mig – det er personen, der er vigtig.

I forbindelse med afholdelse af Copenhagen Pride, hørte jeg et radioprogram, hvor der blandt andet var en kvinde, hvis seksualitet var ”ikke-binær kønsforståelse”. Jeg havde ingen idé om, hvad fanden det betød. Jeg måtte ty til google:

”Inden for denne model anses køn som mere og andet end udelukkende mandligt og kvindeligt; en person kan identificere sig som begge, hverken-eller eller noget mellem de to.”

Det eneste jeg kunne sige

til det var: “Nå.”

Kvinden i radioen – ja, hun var en kvinde og det er ikke, fordi jeg ikke anerkender ovenstående, men biologisk var hun kvinde – sagde, at hun havde det rigtigt skidt med, at hendes seksualitet ikke blev aner-

kendt på samme niveau som homoseksuelle etc.

STOP! Siger jeg. STOP. Det er helt sikkert, at kvinden havde det svært ved at navigere i hendes egen seksualitet, men at klandre andre mennesker for ikke at kunne forstå det eller anerkende det – så har man hovedet så meget op i egen seksuelt-forvirrede bagdel, at JEG ikke kan være med mere og det tror jeg gælder for rigtig mange mennesker.

JEG er komplet ligeglad med din seksuelle observans. Jeg er faktisk lige så ligeglad med din seksuelle observans, som jeg er med om du spiser marmelade på din ostemad, foretrækker grønne T-shirts eller går til curling.

Og jeg har det virkelig stramt med mennesker, som har behov for at sige til mig: ”God dag. Jeg hedder Freja og har en ikke-binær kønsforståelse.”

Altså, hvor DIN seksualitet er VIGTIGERE, end alt det andet du også er. Jeg har ikke selv behov for at indlede en konversation med: ”Hej. Jeg hedder Christian og jeg er heteroseksuel!” – men vælger DU at gøre det til det vigtigste i dit liv – så er det DIT valg.

I min research stødte jeg ind i ikke mindre end 30 forskellige kønsidentiteter. Jeg nævner i flæng kønsorienteringer, jeg ikke havde begreb om fandtes: Ciskønnede, interkønnet, pankønnede, demigirl, genderqueer, androgyne, polykønnede, akønnede, flydende kønsidentitet, genderfuck, gender pivot, intergender, neutrois, omnikønnede, questioning, trikønnede. Ja, og så lige en del flere.

Hører du til een af ovenstående, så har jeg den samme besked til dig: Det er helt i orden. Jeg har ikke noget mod dig og jeg anerkender og respekterer dit valg. Men du kan ikke forlange, at jeg skal opfinde et BEHOV for at forstå dig. Det er DIT behov ikke MIT.

Det er ikke, fordi jeg er kønsforskrækket, det er bare ikke vigtigt for mig. Ligesom jeg heller ikke prøver at forstå reglerne og facinationen af ishockey eller facinationen ved at dyrke springgymnastik til hest. Det interesserer mig bare ikke. Men giv den da gas, hvis det interesserer dig.

Nå, men god Copenhagen Pride – hvor end du finder din kærlighed henne!

Love is love!