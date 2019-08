Britt Jensen er klar

Socialdemokratiets gruppeformand Bitt Jensen er klar til at sætte sig til rette i borgmesterstolen.”Jeg har meddelt mit kandidatur til partiet,” siger hun klart til Lokal Nyt. Foto: Arkiv

Af Christian Valsted

Hvem skal være Rødovres borgmester efter kommunalvalget i 2021? Borgmester Erik Nielsen genopstiller ikke til det kommende valg og i det socialdemokratiske bagland skal der derfor findes en ny kandidat til den magtfulde post. Hvis såfremt, at partiet kan samle et flertal bag sig.

”Jeg vil mene, at vi i partiet skal få afklaret, hvem der er spidskandidat hurtigst muligt, så den person kan blive kørt i stilling. Det hele er en demokratisk proces og i den proces kan der komme flere kandidater i spil,” siger den afgående borgmester, Erik Nielsen, der på spørgsmålet om, hvem han ser som sin afløser, nævner partiets gruppeformand Britt Jensen som en naturlig efterfølger.

Britt Jensen: ”Jeg er klar”

Og gruppeformand Britt Jensen, der også er formand for Social- og Sundhedsudvalget, har allerede fortalt partiet, at hun er borgmesterkandidat.

”Det har jeg meddelt partiet og nu går processen i gang, hvor det er medlemmerne der bestemmer. Der kan også komme andre kandidater på banen, men det er vigtigt for partiet og for borgerne, at vi hurtigt finder en spidskandidat. Også selvom der er nogle år til valget,” siger Britt Jensen.