Borgmesteren siger stop

politik Rødovre skal have ny borgmester efter næste valg. Rødovres borgmester Erik Nielsen (S) meddeler, at han ikke genopstiller.

Af Christian Valsted

”Kære alle, alting har en ende,” sådan indleder borgmester Erik Nielsen et skriv på Facebook, hvor han meddeler, at han er i gang med sin sidste periode som borgmester.

I dag har han fortalt sine socialdemokratiske partifæller, at hans navn ikke vil være af finde på stemmesedlen til kommunalvalget i 2021.

Beslutningen om ikke at genopstille til Kommunalbestyrelsen og dermed borgmesterposten har Erik Nielsen overvejet siden foråret og overfor Lokal Nyt fortæller han, at tiden føles rigtig nu.

”Til næste valg vil jeg være 68 år og hvis jeg sidder perioden ud, vil jeg være 72 år. Andre steder lever man fint med aldrende politikere, men jeg synes ærlig talt at der skal yngre kræfter til. Nye kræfter der ser med friske øjne på kommunen,” siger Erik Nielsen.

Stadig på toppen

Ved det kommende kommunalvalg vil Erik Nielsen have repræsenteret Socialdemokratiet i kommunalbestyrelsen i 32 år.

Erik Nielsen blev tilbage i 2015 ramt af en blodprop i hjertet og fik efterfølgende foretaget en ballonudvidelse. Han afviser dog, at det er helbredsmæssige årsager der ligger til grund for beslutningen om ikke at genopstille.

”Jeg har været på arbejdsmarked siden jeg var 12 år og jeg har ikke truffet beslutningen på grund af sygdom. Som frontfigur skal man gå på det rigtige tidspunkt og jeg tror det vil være godt for Rødovre, hvis der kommer et nyt drive,” siger Erik Nielsen, der dermed er i gang med sin sidste periode som byens borgmester.