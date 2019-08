Boligmarkedet i Rødovre

Real estate. House on stack of coins. Flat design business concept illustration.

SPONSORERET INDHOLD Vi tager temperaturen på boligmarkedet Rødovre med en analyse af de seneste tal fra boligsiden.dk og Finansdanmark.

Af SPONSORERET INDHOLD

Få boliger til salg – sælgers marked?

De seneste 3 måneder er antallet af nye boliger der er kommet til salg i Rødovre faldet fra 82 villaer og ejerlejligheder, til blot 40 i juli. Juli måned er almindeligvis en stille måned, men 2019 har i foråret været præget af et høj aktivitetsniveau blandt Rødovre ejendomsmæglerne. Men juni og juli har været ganske stille i forhold antal nye boliger der er kommet til salg, såvel et samlet antal til salg på 197 villaer & ejerlejligheder. Med de meget lave renter, bør det forventes at efterspørgslen især her i august vil trække salget og priserne opad. Så skal du sælge din bolig, bør du sætte den til salg hurtigt for, at udnytte det lave udbud og de meget lave renter til at opnå en god pris på din bolig.

Boligpriser i Rødovre – op eller ned?

M2-priserne ligger historisk højt i Rødovre – både villaer og ejerlejligheder går for over 28.000kr. Dermed kan Rødovre komme ganske tæt på Hvidovre, der historisk ligger en anelse højere på boligpriser. Men Rødovre ligger fortsat en del højere end naboerne i Brøndby, Glostrup og Herlev. Frederiksberg er med over 44.000kr/m2 i en helt anden liga på boligpriser.

Antal handler

På antal handler ses en opbremsning i første kvartal 2019, og vi venter spændt på tallene for 2.kvartal. Med ca 100 solgte villaer og ejerlejligheder for kvartalet lå niveauet for første kvartal stabilt på samme niveau som de foregående 4-5 kvartaler. Så efterspørgslen og priser ser ud til at have balanceret fint, men tager vi boligudbud og de meget lave renter i betragtning, vil vi nok se yderligere prisstigninger de kommende måneder.

Juli måned – ejendomsmæglerne er på sommerferie

Boligudbuddet for villaer og ejerlejligheder er i den lave ende i Rødovre med 19 nye villaer, og 21 nye lejligheder i juli måned, laveste niveau siden februar, men dog en anelse mere ned juli 2018. Juli-niveauet er som oftest ganske lavt, og det skyldes vel at både boligsælgere som ejendomsmæglere er på ferie.

Prisnedslag?

Ejendomsmæglerne har sat priserne højt på boliger i Rødovre, og det afspejles i de prisnedslag sælgerne har måttet acceptere de seneste måneder. Gennemsnits-prisnedslaget lå i februar på 1,5% og det er steget til 2,5% i juli måned. Med gennemsnitspriser på ca. 3,1mill dkk, svarer det til prisnedslag på ca 80.000kr. Det kan være en del penge sælger dermed går glip af, hvorfor det kan anbefales at sikre sig det bedst mulige boligsalg med en god boligklargøring, og at man som boligsælger indhenter flere tilbud fra ejendomsmæglere, så man starter boligsalget med den bedste ejendomsvurdering.

Kilde:boligsiden.dk, finansdanmark.dk, maeglerinfo.dk