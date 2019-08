Bødskov ikke i spil

Rødovreborger og skatteminister Morten Bødskov er ikke borgmesterkandidat. Foto: Arkiv

politik Danmarks skatteminister Morten Bødskov afviser, at han er i spil som spidskandidat til kommunalvalget i 2021.

Af Christian Valsted

Rødovres regerende bykonge Erik Nielsen (S) genopstiller ikke til kommunalvalget om to år og i det socialdemokratiske bagland skal der findes en spidskandidat til det kommende valg i 2021. På de sociale medier bliver den lokale skatteminister Morten Bødskov flittigt nævnt som en mulig borgmesterkandidat, men hovedpersonen afviser selv, at han er i spil.

”Jeg er ikke kandidat til kommunalvalget i 2021. Jeg er stolt og ydmyg over at få lov til at repræsentere Rødovre i Folketinget. Det håber jeg at få lov til at fortsætte med,” skriver han i en besked til Lokal Nyt.