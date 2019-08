Bjørn sætter musik på børns sorg

Bjørn Eriksen med hovedpersonerne i den nye teaterforestilling om børn og sorg. Foto: Brian Poulsen

vigtigt emne Den lokale kunstner Bjørn Eriksen skriver musik til børneforestillingen Tigerspor på Teater Vestvolden. En forestilling om børn, forældre og sorg.

Af André Bentsen

Du kommer både til at grine og græde, lover Rødovres multikunstner, Bjørn Eriksen, om den urpremiere, som Teater Vestvolden lancerer på den musikalske forestilling Tigerspor for børn fra 6 år og deres forældre og bedsteforældre.

Som Vestegnens professionelle teater producerer Teater Vestvolden hvert år nye teaterforestillinger skabt af nogle af landets førende scenekunstnere. Derfor er det også med stor glæde, at komponist og billedkunstner Bjørn Eriksen fra Rødovre i år har leveret musikken til forestillingen og også har udviklet historien til forestillingen i samarbejde med den Reumert vindende skuespiller og instruktør Thomas Corneliussen, som står bag manuskriptet.

Eller det vil sige, det meste af musikken. I skrivende stund, mangler de nemlig lige én bestemt sang, der kan binde det hele sammen, så den knokler Bjørn stadigvæk med derhjemme.

“Det jeg skal, i forbindelse med den her forestilling, er at underbygge historien. Jeg tænkte, dengang jeg skrev mine sange, at man måske kunne bruge dem til noget. Nogle af dem passer rigtig godt, nogle af dem bedre til noget andet, men i sammenhæng med skuespillet går det hele op i en enhed,” fortæller Bjørn Eriksen.

“Hele fortællingen handler om en far, der spiller godnatsange for en pige, der har mistet sin mor. Hun kommer ind i sin drøm og savnet over moderen er nemmere

inde i drømmen, hvor hun er blevet til en tiger. Faderen vil ikke vågne, fordi han også har fundet sin hustru. Det er pigen, der ender med at blive den store,” siger Bjørn, som netop nu kæmper med at færdiggøre den sang, der skal få pigen til at vågne fra drømmen.

En drømmeforestilling om at have mistet

Tigerspor handler altså om pigen Alba, hvis krop sitrer af energi. Hun skal sove, men hvordan kan man det, når man har fødselsdag i morgen og lige har fået den sejeste tiger-bamse af sin far som et minde om den mor, der er død for lidt over et år siden?

Tigerspor er en eventyrlig og musikalsk forestilling om sorg for børn fra 6 år og deres forældre samt bedsteforældre. Samtidig med oplevelsen af eventyr og teatermagi tilbyder Tigerspor et fagligt kompetent ord- og billedforråd til efterfølgende refleksioner og samtaler om døden, om sorg og om det at have mistet.

“På Teater Vestvolden ønsker vi at sætte vigtige historier og emner på scenen, som rykker ved vores fordomme eller den måde, vi ser på verden. Jeg ved, at det er svært for mange voksne at tale med børn om det at miste, eksempelvis sin far og mor eller mormor og morfar. Men det er vigtigt, at vi tør tage hul på de svære samtaler. Derfor er vi stolte af at kunne præsentere Tigerspor, som er skabt i samarbejde med organisationen Børn, Unge og Sorg og teatret Vild Kammerat,” siger Teater Vestvoldens teaterchef Stephan Pollner.

Bjørn Eriksen synes, emnet er spændende – ikke mindst at komponere til.

“Nu har de så også haft fat i en forening, der har med sorg og børn at gøre, som har set på idéen. Psykologen havde selv været i situationen. Der er forskellige sorgfaser, når man er ude af dem, skal man videre, men man glemmer, at der er forskellige måder at gøre det på. Faderen lukker af og går ind i sig selv, mens pigen går i en fantasiverden. Det er alvorligt, men der er masser af humor, så man går derfra både grinende og grædende på grund af de to skuespillere og dygtige dukkemagere,” lover Bjørn Eriksen.

“Det er en spændende ny oplevelse for mig, at min musik er blevet en del af en forestilling på Teater Vestvolden. Jeg er glad for, at teatret tør tage et så alvorligt emne op. Der er dog ikke kun alvor i forestillingen, men også masser af humor, som formidler budskabet smukt og levende. Selvom man ikke har oplevet det at miste, kan man sagtens se stykket, for det er rigtig god underholdning,” til-

føjer han.

Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond, Hempel Fonden, I.F. Lemvigh Müllers Fond, Wilhelm Hansen Fonden, Projektstøtteudvalget for scenekunst.

Tigerspor har premiere 21. september 2019, og billetsalget er startet.