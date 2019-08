Bedemandens tid

SPONSORERET INDHOLD Der kommer et tidspunkt i livet, hvor man må bære byrden af at ens nærmeste siger sit sidste farvel. Her er det vigtigt at man får muligheden for at få gjort det på den rigtige måde. Det kan være en hård situation med sorg, mens man skal planlægge begravelsen.

Af SPONSORERET INDHOLD

Bedemandens funktion

Det er her at bedemand Aalborg kan være en stor hjælp for dig i de hårde tider.

Bedemanden er til for at hjælpe dig i de hårde tider. Hans funktion vil være at hjælpe dig med adskillige af de mere praktiske ting i forbindelse med en begravelse. Det kan tage lidt af presset fra ens skuldre, og give dig mere tid til at sørge som man har behov for.

At anvende en bedemand er ikke lovpligtigt, men mange vælger at anvende en alligevel, da de udfører et stort stykke arbejde. Hvis man f.eks. bor i Aalborg, er det værd at undersøge bedemænd i Aalborg, for at finde den, der passer til ens behov.

Prissætningen for både bedemænd og begravelser kan variere meget. Her er det vigtigt at være opmærksom på at, hvis man vælger en billig bedemand, kan det påvirke kvaliteten af arbejdet. Derfor må man gøre op med sig selv, hvorledes kvaliteten opvejer den pris som er sat.

Hvad kan bedemanden hjælpe med?

Bedemanden er der for dig, din familie og pårørendes venner. Her har du flere valgmuligheder alt efter, hvad du ønsker hjælp med.

Levering af kiste.

Levering af ligtøj.

Levering af urne.

Transportere urnen til krematoriet.

Rustvognskørsel.

Anbringe den døde i kisten og klæde ham/hende på.

Få udfyldt og afleveret pågældende offentlige dokumenter, samt dødsanmeldelse.

Sørge for at dødsannoncen bliver indrykket.

Anbefaling af præst eller anden type ceremoni holder.

De praktiske ting såsom bestilling og levering af blomster, kranse, samt dekorationer.

Pynte kirken eller kapellet.

Reservere et gravsted og bestille selve udgravningen.

Få bestilt, samt leveret gravstenen med inskription.

Ansøge om hjælp til begravelsen.

Det er dog vigtigt at pointere at den døde ikke behøver at være klædt i særligt ligtøj. Det er muligt at lade ham eller hende ankomme i sit sædvanlige tøj. Det er også helt ok at transportere kisten selv, hvis man har det bedre med det. Her er det vigtigt at man tager hensyn til straffelovens bestemmelse om usømmelig omgang med lig.

Derudover må man selvfølgelig ikke forstyrre offentligheden. Som tidligere nævnt er det ikke lovpligtigt at anvende en bedemand, men med ovenstående i mente, er der argumenter for at det kan være belejligt.

Ovenstående eksempler på, hvad bedemanden kan hjælpe dig med, vil selvfølgelig koste penge. Her kan prisen variere alt efter, hvad du har brug for hjælp til, samt hvor mange led, der skal involveres. Det skyldes at nogle gange er bedemanden ikke alene om at løse opgaverne. Du vil derfor få et cirka beløb på, hvor meget hans ydelser vil koste for dig.

Bedemand Aalborg

Man er i sorg og man tænker måske ikke helt klart, men det er vigtigt at holde sig skarp på, hvilken bedemand man anvender. Det er desværre ikke ualmindeligt at der er rygter i bedemandsbranchen, hvor man derfor ikke altid kan være sikker på, hvorvidt man kan stole på bedemanden. Undersøg markedet og evt. få en henvisning fra en du stoler på.