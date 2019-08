Avarta videre i pokalturneringen

Emil Wass scorede til 4-2 i tomt mål, da Skovshoved satsede alt på en udligning. Foto: Brian Poulsen/arkiv

fodbold Avarta mødte Skovshoved i DBU pokalen og de grønklædte vandt på hjemmebane med 4-2, efter de ellers kom bagud efter et halvt minut. Det blev en kamp med mange mål og et rødt kort, en rigtig pokalkamp værdig.

Af Mike Hjulmand

Det var en mareridtsstart for hjemmeholdet torsdag aften i Espelunden, der dårligt havde rørt bolden, inden de var bagud 0-1 efter et selvmål. Men Avarta viste stærk vindermentalitet og spillerne strålede af selvtillid, hvilket er forståeligt, for Avarta har ikke tabt siden den 5. maj.

”Mærkeligt nok er jeg faktisk relativ rolig, selvom det er hurtigt, Skovshoved scorer. Jeg sagde ironisk til min assistent (Brian Hansen, red.), at hvis vi skulle komme bagud, var det da godt at gøre det der, fordi så havde vi 89 minutter at få rettet op på det,” fortæller cheftræneren og forsætter:

”Efter afbrydelsen, på grund af lyn og torden, får vi talt om en masse ting og at vi nu skal ind og smadre på de næste ti minutter og så får udlignet, men jeg synes desværre, vi bliver lullet en smule i søvn, efter vi kommer foran 2-1, men jeg er rigtig glad for sejren,” lyder det fra Thomas Westh Hansen.

Videre til næste runde

Avarta er nu videre til næste runde og der er mange forskellige hold at møde, for holdet fra Espelunden kan trække hold fra superligaen eller et 1. senior, der er en del længere nede i de danske rækker.

”2. division er klart det vigtigste. Jeg tror desværre ikke helt på, vi kommer til parken og spille finale i denne pokalturneringen. Men omvendt er vi også i en fase, hvor vi skal lære os op og der er det bare vanvittigt fedt at få noget medvind og komme med til næste runde,” slutter cheftræneren.