Avarta vandt i egen hule

Emil Thomsen når højest på indlægget fra Mehmet Coskun. Målet blev kampens eneste og sikrede dermed Avarta sejren på hjemmebane. Foto: Brian Poulsen

fodbold Første sejr i sæsonen blev en realitet for Thomas Westh og Co. efter en hjemmesejr over oprykkerne fra Frederiksberg, FA 2000.

Af Mike Hjulmand

En sæsonstart, der allerede har budt på to af rækkens sværeste udekampe, som har været med til at Avarta står uden sejr hidtil i sæsonen, men i aften kom første sejr ind på kontoen, da de grønklædte vandt hjemme i Espelunden.

Det var en kamp, der skulle være afgjort tidligere, men i stedet lugtede gæsterne fra Frederiksberg blod, men heldigvis for hjemmeholdet, var Morten Bank velspillende i Avartas mål.

”Det holdt hårdt til sidst og Morten (målmand, red.) leverede nogle klasseredninger, men jeg er en smule irriteret over, vi ikke fik lukket kampen, da vi havde chancerne til det,” lyder det fra cheftræner Thomas Westh Hansen, der alligevel lød glad.

En trup i harmoni

Selvom holdet fra Espelunden har spillet ganske fin fodbold indtil videre, så har sejrene været udeblevet og det giver bare noget helt specielt at stå med de tre point.

”Det er fantastisk at have fået den sejr nu, holdets indstilling er helt perfekt, vi arbejder for hinanden og reparerer på hinandens fejl. Det er en fornøjelse at se på, ” siger cheftræneren.

Med sejren spillede Avarta sig op på 7. pladsen – et point efter top 6. På søndag klokken 15 spiller Avarta ude mod B93, der ligger sidst.