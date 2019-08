Avarta mistede sejren til slut

Mads Walter fejrede sin scoring til 0-1 kort inde i 2. halvleg. Foto: Ian Nielsen

fodbold Avarta tog hul på sæsonen med en udekamp i Hellerup og selvom gæsterne fra Espelunden kom foran, måtte de nøjes med et enkelt point efter en sen udligning af HIK.

Af Mike Hjulmand

Fakta 430 tilskuere

Det var et nyt mandskab, der tog hul på sæsonen for Avarta i forhold til sidste sæson og selvom erstatningerne for Offenberg og Albrechtsen har leveret i træningskampene, så er kampe om point bare noget andet.

Så det var interessant at se, hvordan erstatningerne ville klare sæsonens første opgave og det blev godkendt.

Sejren røg til slut

Mads Walter satte Thomas Wesths tropper på sejrskurs kort inde i anden halvleg, efter en fremragende afslutning langt udefra suste bolden indover HIKs målmand, men desværre for de grønklædte, blev glæden stoppet kort inden stadionuret ramte de 90 minutter.

Hjemmeholdets Jakob Skovgaard afsluttede ude foran Morten Banks målfelt, bolden blev rettet af undervejs og så endte den runde kugle bag Avarta-keeperen.

”Jeg er helt klar tilfreds med det defensive og indstillingen i dag. Det offensive spil og få sat det rigtig spil op igen, der mangler vi lige noget endnu, ” lyder det fra cheftræner, Thomas Westh Hansen.