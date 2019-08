Anderledes, sjovt og underholdende

Mikkel Bødker stormiler, mens man i baggrunden kan se, at tilskuerne er vilde med den frække Bødker scoring på Frederik Andersen. Foto: Brian Poulsen

hockey stars Hockey Stars tryllebandt de mange tilskuere, der fik en helt ny og anderledes oplevelse fra giganterne på isen. Stemningen var jovial blandt fansene og smilene var store hos spillerne.

Af Peter Fugl Jensen

Fredag aften den 9. august 2019 måtte være den første aften af mange i selskab med Hockey Stars. Konceptet er genialt, binder ishockeydanmark sammen og støtter den spirende danske ungdom, der dyrker ishockey.

Samtidig giver TV3 en massiv og altid tiltrængt medieomtale til dansk ishockey, der har fortjent bedre end det, som dansk presse byder ind med år efter år.

Personligt nød jeg at se trøjer på tilskuerpladserne fra Herning, Aab, nogle få fra Redhawks og naturligvis masser af trøjer fra Rødovre og NHL. Men det var ligeså herligt, at jeg kunne genkende ishockeyfolk fra samtlige sjællandske klubber.

Lars Eller og Hockey Stars samlede ishockeydanmark, hvilket også kunne ses på det flotte tilskuertal på næsten 3000.

Men der var også Ms. Berthelsen fra Florida. Hun og datteren var på krydstogt og skibet lagde til kaj i København denne fredag morgen og så skulle de to ishockeyfreaks, da ind og se Hockey Stars i Rødovre, da de kendte nogle spillere fra NHL som deltog.

NHL-trioen fra Malmø

Underholdningen var super. De intense 3 mod 3 kampe var publikumsvenlige og man kunne se, at Aalborg var kommet for at vinde, for de legede mindre end de tre øvrige hold og forærede intet til stjernerne. Til gengæld scorede de nogle flotte kontramål.

Aalborg vandt og lige vel stort i finalen mod Rødovre, så underholdningsværdien bestemt ikke toppede i finalen. 5-0 var lidt synd for konceptet.

I kampen om bronze, som nok var aftenens bedste kamp, blev NHL-trioen Burakowski, Svensson og Andersson sat sammen mod Herning, der bestemt legede med og trods 4. pladsen var fede at se på.

NHL-trioen fra Malmø lukkede godt nok mål ind, fordi de kom for at underholde, men sikke en speed, puckhandling og knaldhårde pasninger, herligt.

Men også de to rødovredrenge, som spiller for Redhawks, Matias Lassen og især Jesper Jensen Aabo diskede op med lækre detaljer og dejligt store smil. De var underholdt og gav underholdning til publikum. Jesper Jensen Aabo er bare en klassespiller og mange Redhawks fans er slet ikke klar over, hvor stort et scoop de har fået i Jensen Aabo.

Tabte kæben efter bødkers straffe

I aftenens første kamp mødtes Rødovre og Herning, der endte 1-1 og så skulle kampens afgøres på straffeslag og her afgjorde Mikkel Bødker, der var tredje skytte, efter en sand lækkerbisken. Han fingerede et træk mod venstre, men rørte ikke pucken, som gled stille og roligt ind under Frederik Andersen, som var i godt i gang med en sideforskydning.

Jeg tabte kæben, men som man kan se på billederne skudt af avisen fotograf Brian Poulsen, var jeg ikke den eneste. Publikum skimtes i ekstase i baggrunden, mens Bødker storsmiler.

Aalborg overraskede, da de vandt over Redhawks, som kiksede efter nederlagt, da kun fire spillere sagde tak for kampen, mens resten gik brødflove i omklædningsrummet – den går ikke en anden gang.

Bronzekampen mellem Malmø og Herning var nok aftenens bedste kamp, som blev vundet af skåningene med 4-2.

Finalen er der vel egentlig blevet skrevet nok om.

En svær skills competition

Hvem der har udviklet skills competition må være uskrevet herfra, men sikke en udfordring, for den var svær for de udvalgte.

Først skulle der scores på to små mål med forhindringer på isen, dernæst skulle en skydeskive placeret i hvert hjørne i målet skydes ned. Det er svært – også for verdensstjerner.

Hurtigst var Andre Burakowski fra Colorado Avalanche, der klarede ’missionen’ på 28,6 sekunder. En af landsholdets målslugere, Frederik Storm, gav op, så det var ikke en nem opgave, hvilket publikum hurtigt fangede, hvorefter de ihærdigt støttede hver eneste skytte.

Straffeslag

Naturligvis skal der skydes straffeslag til en hockeyfest, men konkurrencen fik et ekstra krydderi, da målmændene også konkurrerede – hvilken af de fire målmænd reddede flest forsøg.

En af verdens bedste målmænd Frederik Andersen tog det yderst roligt i målet og blev sidst, fordi han legede med. Mens Georg Sørensen fra Aalborg, NHL-draftede Frederik Dichow (Vancouver Canucks) og William Rørth fra tyrene absolut intet lod passere med vilje, de kæmpede om at blive bedste keeper.

Bedst blev Dichow, som oprindeligt er fra Vojens, og så kom sønderjyderne også med deres ’mand’ ind i denne skønne hockeyaften.

Lars Eller leverede aftenens detalje, da han ’sugede’ pucken op på bladet, løftede staven i hoftehøjde, bag om ryggen og sendte pucken i mål bag en sprællende Georg Sørensen.

Konkurrencen blev dog vundet af André Burakowski, der scorede flest gange.

Ingen start uden plads til forbedringer

Det var en lang aften med masser af ishockey og den overordnede oplevelser var yderst positiv, men der var også mange lange pauser.

Selvom de blandt andet kunne bruges på at nyde en fadøl, stadionpølse eller en burger fra grillen i fanteltet, så kan en forbedring være, at man får lagt lidt sjov ind i pauserne, som er meget længere end en ismaskine kan bruge tid på at klargøre isen.

Herfra håber vi, ligesom idémand Morten Bødskov og Stanley Cup vinder Lars Eller, at Hockey Stars bliver en tradition. Din lokalavis vil i hvert fald tage med til Aalborg eller Herning, da en af de to hockeybyer er værtsby til næste år.