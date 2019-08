Der var ingen tabere, men kun vindere, da fodboldafdelingen i Orient tirsdag havde inviteret alle kommunens børnehaver til fodboldturnering på boldbanerne på Islev Skole. Foto: Michael Paldan

Af Christian Valsted

200 børnehavebørn havde en dejlig dag med sved på panden i fuld sol og arrangør Micki Strømlund glæder sig over, at så mange børnehaver bakker op om turneringen, der startede op for syv år siden. ”Det var faktisk min kone Charlottes projekt. For syv år siden ville hun lave en dag for børnene i Broparken, der handlede om sund kost og motion og siden er der så kommet mange flere med,” siger Micki Strømlund. Han fortsætter: ”Kerneværdien er at give børnene en god oplevelse og vise at fodbold både er for drenge og piger. Alle får en medalje med hjem og alle går herfra som vindere,” fortæller Micki Strømlund. Børnene fra Tjørneparken kunne dog gå hjem fra stævnet med et lidt større smil på læben end de øvrige børn. De vandt nemlig finalen over Kompasset og fik derfor vandrepokalen med hjem til institutionen.