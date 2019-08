Afviser at lave regler for skolebørn i tordenvejr

En nabo har angiveligt set flere elever lege i lyn- og tordenvejr på Rødovre Skole. Foto: Illustration: Sille

Sikkerhed Rødovre Kommune har fuld tiltro til, at byens folkeskoler kan varetage elevernes sikkerhed efter, at nabo siger han så mange børn lege i vildt tordenvejr onsdag formiddag.

Af André Bentsen

Efter den voldsomme ulykke i Hvidovre, hvor en ung mand blev ramt af lynet under en fodboldkamp, er der ikke en fodboldklub med respekt for sig selv, der lader spillere fortsætte, når der er tordenvejr. Derfor rystede det også Torben Philipsen meget, da han onsdag formiddag så flere børn lege i den vilde storm på græsplænen foran Rødovre Skole.

“Det var et meget voldsomt tordenvejr og under hele stormen løb der børn rundt midt i skoletiden. De hylede og skreg og havde det sjovt, men det er altså livsfarligt, siger Torben, der ringede til skoleforvaltningen.

Her fik han at vide, at det er den enkelte skoles ansvar at sikre eleverne.

“Det synes jeg er ganske forkasteligt. Der var ikke en eneste voksen der sagde, de skulle gå ind. Skolen havde bedt dem i skolegården om at gå ind har jeg hørt bagefter, men dem der var på boldbanen, havde man ikke lige styr på,” siger han.

På rådhuset afviser skolechef Tina Marker, at der er brug for nye nedskrevne regler på området.

“Alle skolelederne fortæller, at de har fået børnene ind hurtigst muligt. Vi har holdt et møde, hvor vi snakkede om onsdagens uvejr, og der tilkendegav de, at det havde været voldsomt og alle børnene derfor måtte komme ind,” siger hun og tilføjer:

“Jeg stoler på, jeg har nogle dygtige skoleledere, der godt kan vurdere vind og vejrforhold fornuftigt. Alle regler behøver ikke at være nedskrevet for at blive fulgt i praksis.”