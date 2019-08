Afslapning i det fri

Taoistisk Tai Chi Forening Danmark har tidligere, med stor succes, inviteret alle til gratis træning. Foto: Privat

tai chi Hver onsdag i august har du mulighed for at prøve kræfter med den gamle kinesiske træningsform Tai Chi, når Taoistisk Tai Chi Forening Danmark inviterer til gratis træning ved ishuset.

Af Christian Valsted

Det er efterhånden blevet lidt af en tradition, at Taoistisk Tai Chi Forening inviterer alle nysgerrige til en omgang holistisk træning af krop og sind ved vandkanten. Igen i år arrangerer foreningen prøvetræning på græsarealet ved Iscafeen nær Damhussøen. Rødovreborger Nis Nissen er en af initiativtagerne og han glæder sig til at planlægge Chi Tai træning i lokalområdet.

”Hvis man gerne vil opleve, hvordan man på en time kan tømme hovedet for al uro samt stress og bagefter føle sig mere glad og afslappet, bør man møde op. Oplev, hvordan fysisk træning, afspænding og meditation kan forenes og gøre dig glad. Og så er det træning, som man kan gøre sammen på tværs af generationer. Den 40-årige kan træne med sine forældre, da man tager udgangspunkt i sin egen krop, men samtidig gør øvelserne sammen,” siger 61-årige Nis Nissen, der selv begyndte at dyrke Tai Chi for 13 år siden.

Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding. Træningen finder sted ved Iscaféen hver onsdag i august fra klokken 17 til 18. Påklædning er behageligt tøj og flade sko.