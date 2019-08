560 medarbejdere skød skolen i gang

Dagen på Campus Carlsberg begyndte med et oplæg fra Laila Pawlak, der har været nomineret til årets kvindelige iværksætter og sluttede med et foredrag fra den tidligere jægersoldat Nicolai Moltke-Leth, der i 2016 grundlagde True North i håbet om at forbedre unges livs- kvalitet. Foto: Per Dyrby

skolestart Alle Rødovre Kommunes medarbejdere var i sidste uge samlet for at blive klogere på Teknologi & Innovation, fremtidens skole og Læringsfællesskaber for alle.

Af Christian Valsted