30 år som dansker

Qaali drømmer, tænker og snakker så meget på dansk, at hun godt kan komme til at savne barndommen i Somalia, men der er ikke meget Somali tilbage. "Jeg er dansker," siger hun. Foto: Privat

#Derforerjegdansk Som lille pige havde Qaali Schmidt drømt sig væk fra Mogadishu til de højtragende skyskrabere i New York. I stedet har hun set Danmark fra jorden gennem tre årtier, hvor tonen mod indvandrere og flygtninge er blevet stadig mere ekskluderende. ”Det er egentlig ikke særlig dansk,” siger hun.

Af André Bentsen

Fakta #Derforerjegdansk

Hver uge i sommerferien præsenterer Rødovre Lokal Nyt en dansker, der har været i Danmark i enten præcis 10, 20, 30, 40 eller 50 år.

Spørgsmålene er; Hvorfor er du dansk og hvad er det sidste danske, du har gjort?

Hvad går der egentlig igennem hovedet på en lille pige, når hun flygter fra sit hjem, sin familie og sine venner. Hvilke drømmebilleder skubber skyggerne fra hverdagen til side?

For Qaali Schmidtvar var det højhusene i USA, nærmere bestemt et billede af horisonten i New York, der brød gennem skyggerne fra den borgerkrig, der hærgede hendes hjemland, Somalia.

Her var hun ellers en af de heldige, der gik på gymnasium, men som også havde overskud til at arbejde frivilligt på et hospital.

En start på livet, der også gav hende et forspring på livet og integrationen i Danmark. I dag er hun medforfatter til flere bøger og pønser på, om hun skal skrive en Ph.d., selvfølgelig om sociale problemstillinger og hvorfor Danmark igen og igen fejler med integrationsprojektet.

”Jeg er virkelig begejstret for den artikkelserie, #Derforerjegdansk, som Lokal Nyt har startet. Der er brug for, at vi snakker om danskhed og i den forbindelse er det yderst relevant også at snakke om indvandrere og flygtninge. I dag får man fornemmelsen af, at alle indvandrere og flygtninge er ens, bare fordi deres hud ikke er lys. Der er brug for, at medierne tager deres ansvar på sig og ikke kun lader politikere generalisere og fortælle dårlige ting, men giver plads til succeshistorier,” siger Qaali Schmidt.

Hun er selv en af dem.

”Der er rigtig mange indvandrere og flygtninge, der har langt bedre uddannelser end gammeldanskere, men det er ikke kun det, der gør dig til dansker,” undstreger hun.

Hele tiden nye mål

Selv har hun på de tre årtier, hun har levet i Danmark, taget hele tre uddannelser. Først gik turen gennem handelsskolen, før hun slog sig løs som socialrådgiver, inden hun for fem år siden blev kandidat i social-

videnskab på Københavns Universitet.

”Det var godt for mig at nå mit mål. Jeg er en type, der hele tiden sætter mig nye mål. Det er også derfor, at jeg har været medskriver på mange bøger,- selvfølgelig om integration,” griner hun.

Priser og bøger

Hun har fået priser for bøgerne og er blevet hyldet af Nationalbanken.

”Jeg ved godt, at man i Danmark ikke må prale, men priserne, bøgerne og bare det at gennemføre kandidatuddannelsen giver mig en personlig anerkendelse. Jeg har nået et delmål i mit liv og sætter mig et nyt. Jeg vil gerne skrive en ny bog om, hvordan Danmark adskiller sig fra lande som eksempelvis Holland, der har en anden kultur for at inkludere fremmede i deres fællesskab,” understreger hun og tilføjer:

”Ja, jeg ved godt, jeg ikke hele tiden behøver at gå i gang med noget nyt. Jeg er lidt besværlig.”

Selvom hun griner, når hun siger det, er der en alvor skjult bag smilet, der fortjener at komme frem.

”Det er mit liv det her. Jeg har selv skabt det i Danmark og jeg har kæmpet for det. Uddannelse er også svært for dem, der er født i Danmark, men ekstra svært, når man først skal lære sproget og kulturen,” påpeger Qaali Schmidt, der kom til Danmark helt alene uden sin familie. Hun skifter sport:

”Når man har haft samleje, er man dansker,” siger hun og afventer, om vi fanger, at hun selvfølgelig siger det for sjov, men at der aldrig kommer røg uden bare en lille gnist af ild.

“Ej, faktisk var det sproget og vejret, som var det sværeste og så kulturen. Danskerne kan godt virke lukkede, lige når man kommer hertil, men når man så kender landet og menneskerne, har vi et fantastisk land. Nu er jeg jo dansker. Totalt!”

Mangler fodfæste

Hendes speciale handlede sjovt nok om arbejdsmarkedet og de mange danskere med flerkulturelle baggrunde, der har svært ved at få fodfæste

lige netop der, hvor vi allerhelst vil have, at de får det.

”Tag dem fra Afrika, som jeg jo ved lidt om. Ingen gider ansætte dem, fordi man tror, de er meget religiøse og har meget tøj på. Der er man stigmatiseret på det ydre. Man ser ikke på, hvad de kan,” ærgrer hun sig.

Det er egentlig ikke en del af denne artikkelserie om danskhed, men vi kan ikke lade være med at spørge hende, hvad hun egentlig så godt kan lide ved Danmark. Svaret havde vi ikke lige regnet med.

”Jeg kan bedst lide fred. Jeg ved godt, at det for mennesker, der er født i Danmark er en selvfølge, men for mig er det jo en selvfølge at svare fred, fordi jeg flygtede fra krig. Fred, frihed og muligheden til at udtale sig.”

Hvorfor er du dansk?

“I dag føler jeg virkelig, at jeg er dansker, fordi jeg er en del af samfundet. Jeg har nået det hele. Jeg kender så mange mennesker, jeg kender reglerne og kulturen. Jeg kender det bedre end Somalia.”

“Jeg kan godt savne den del af min barndom og det land jeg havde dengang. Men det eksisterer ikke længere og jeg har fået et godt liv siden jeg flygtede. Jeg er dansker, fordi jeg fik muligheden, for det kan man sige, men også fordi jeg kæmpede for det. Det kom ikke af sig selv. Men måske er jeg mest dansker, fordi jeg føler mig som dansker. Det er halvdelen af mit liv, jeg tænker på dansk og jeg har vænnet mig til både maden og vejret. Take it or leave it.”