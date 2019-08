100 dage efter biljagt: Nu fjerner politiet bilen

POLITIET FJERNER BILEN: I snart 10 uger har den efterladte bil efter en kort politijagt stået skubbet op på fortorvet her på Axelhøj med politiets sikkerhedsbånd omkring sig. Det har skabt irritation og potentielt farlige situationer for områdets børn, der er begyndt at finde interesse for den strandede bil efter, at nogen også har smadret vinduet. Nu fjerner politiet endelig bilen. Foto: Michal Paldan

Biljagt For to måneder siden endte en biljagt i på Axelhøj med en anholdelse af en mand, der blev bragt på politigården i Glostrup. Bilen til gengæld, har blomstret på vejen lige siden. Nu bliver den fjernet, lover ordensmagten.

Af André Bentsen

Det har været noget af en speciel legeplads, der de sidste to måneder har været skubbet op på fortorvet på Axelhøj ud for nummer 5. En bil, der forbindes med en kortere politijagt i Rødovre har generet naboer og forbipasserende og børn i området har kigget lidt for spændt på det forladte køretøj.

Det har længe forarget beboerne i området.

“Der var en politijagt og så stak køreren af og så har politiet ladet en stå, men nu begynder der at blive begået hærværk imod bilen, så vi har ringet og bedt dem fjerne den, men får bare en sludder for en sladder igen om, at det er ejeren selv, der skal fjerne den,” fortæller Torben Sørensen, der går forbi bilen flere gange hver dag for at komme ind i sit hus.

Han er ikke den eneste, der har ringet til politiet om den strandede bil, men han føler, at problemerne bare bliver sendt videre i systemet istedet for, at nogen gør noget ved det.

Det sædvanlige er, at der er en ejer, der har bilen, som skal fjerne den – ellers gør politiet.

Og det gør politiet nu.

Ordensmagten har nemlig ganske rigtigt haft svært ved at finde ud af, hvem der egentlig har ansvaret for bilen, da den dengang anholdte mand nægtede, at det var hans bil.

“Bilen blev standset den 6. juni om aften efter føreren forsøgte at køre fra en hundepatrulje. Han blev sigtet for en række færdselsforseelser. Desuden var der et udestående omkring ejerforholdet af bilen og papirerne på den, som har taget tid at undersøge,” forklarer Lars Andersen fra Københavns Vestegns Politi

“Status er, at nummerpladerne blev afmonteret i denne uge og at bilen nu fjernes af politiet,” tilføjer Lars Andersen.