Vind fire billetter til Hockey Stars aftenen

konkurrence Rødovre Lokal Nyt udbyder, i samarbejde med Hockey Stars, 2 x 4 billetter til en forrygende ishockeyaften i Rødovre Centrum Arena den 9. august.

Af Peter Fugl Jensen

Du kan deltage her på siden og skrive, hvilke tre venner, familie eller ishockeyfans, som du vil tage med. Alternativt kan du maile til peter@rnn.dk for at deltage.

Konkurrencen slutter søndag den 4. august.

Der trækkes lod om de 2 x 4 billetter mandag den 5. august, som vi ’live-sender’ på vores Facebookside. Lodtrækningen foregår i Rødovre Centrum Arena i selskab med idémand bag Hockey Stars, Morten Bødskov, og Mighty Bulls spiller Mads Eller, som også vil være en af spillerne til Hockey Stars aftenen – måske i kæde med storebror Lars Eller.