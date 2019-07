Vil solsikre Rødovre

Kræftens Bekæmpelse hjælper byens børn i sommervarmen, så de alle lærer at beskytte sig mod solen på en sjov måde. Her er det Bybjerget børnehave, der får solcreme og Uv-perler.

Kræftens Bekæmpelse hjælper byens børn i sommervarmen, så de alle lærer at beskytte sig mod solen på en sjov måde. Her er det Bybjerget børnehave, der får solcreme og Uv-perler. Foto: Brian Poulsen

Kræftens Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse har i løbet af sommeren bogstavelig talt smurt byens børn ind i solcreme. Med god grund. flere og flere får nemlig hudkræft, og der er brug for initiativer, hvis Rødovre skal være en solsikker kommune.

Af André Bentsen

Det kan godt være, at vi brokker os over regnen, og at vi ikke synes solen skinner nok. Til gengæld så flokkes vi om de solfyldte pletter og åndehuller, når sommeren endelig er over os, som i disse dage.

Derfor har Danmark også en af verdens højeste forekomster af kræft i huden. Ca. 152.000 nulevende danskere har på et tidspunkt i deres liv fået konstateret sygdommen. Og cirka hver femte dansker får hver dag konstateret kræft i huden.

Derfor er Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Rødovre gået aktivt ind i kampen mod hudkræft ved blandt andet at uddele kræftens bekæmpelses solkampagnepakke til samtlige intuitioner i Rødovre.

De blev taget godt imod af børnene, der synes det var sjovt med UV-perler, der lyser og afslører, hvornår solen er farlig og andre skægge ting.

“Mange institutioner opfylder allerede kravene til en solpolitik, men solkampagne pakken indeholder en række materialer, der gør det nemt at lave aktiviteter med børnene i institutionen. Materialerne understøtter leg og læring om solbeskyttelse i børnehøjde,” fortæller lokalformand, Jette Jensen.





I alt bliver der registreret mere end 16.500 nye tilfælde af sygdommen om året. Over de seneste 30 år er antallet af begge typer kræft i huden tredoblet.

“Det skyldes vores ændrede adfærd, fx at vi har mere fritid og rejser mere til solrige lande, vi solbader mere og bruger oftere solarium. I dag er kræft i huden den hyppigste kræftform i Danmark,” understreger Jette Jensen og afslører, at lokalforeningens næste mål er at indgå et samarbejde med kommunen, og dermed sætte Rødovre på landkortet, som Solsikker Kommune.