Transformerstation kogte over

Et mindre område på Fjeldhammervej er i øjeblikket uden strøm efter brand i en transformerstation. Foto: Ian Nielsen

uden strøm Et mindre område på Fjeldhammervej er i øjeblikket uden strøm efter brand i en transformerstation.

Af Christian Valsted

Ingen personer kom til skade, da der i morges udbrød en mindre brand i en transformatorstation på Fjeldhammervej. Hovedstadens Beredskab rykkede ud til den opkogte station klokken 8.46 og fik hurtigt bugt med flammerne.

”Da vi ankom var der stadig brand i stationen, men den blev hurtigt slukket,” fortæller Brian Eriksson, der er vagthavende operationschef hos Hovedstadens Beredskab.

El-skabet er placeret i en mindre bygning på Fjeldhammervej ud for nummer 15, hvor kontorhotellet ’Huset i Huset’ har adresse.

”Vi opdagede, at der kom røg ud af transformerstationen og kontaktede derfor Radius og Hovedstadens Beredskab. Der var meget varmt ved transformerstationen, men ingen kom til skade,” fortæller Kim Graugaard, der er administrerende direktør i ’Huset i Huset’.

Som en naturlig konsekvens af branden er et mindre område omkring industriområdet i øjeblikket uden strøm, men Radius forsikrer, at strømmen snart er på vej tilbage.

”Lige nu er det vores førsteprioritet at få forsyningen tilbage til vores kunder og vi er derfor ved at etablere et mobilt elværk på stedet,” fortæller Lasse Bjerre Sørensen, der er presseansvarlig hos Radius.

Årsagen til branden kendes på nuværende tidspunkt ikke.