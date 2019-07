Tips og tricks til at få mere personlighed ind i hjemmet 

SPONSORERET INDHOLD I mange år var det af største mode at have hvide vægge. Et hvidt køkken. Et lyst gulv. Ikke mindst også hvide og lyse møbler. Måske blandet med én enkelt farve her og der. Gerne et hjem der er rent, pænt, minimalistisk og med lige linjer.

Den trend er i dag blevet udskiftet af en anden: personlighed og farver. I dag skal vi indrette med personlighed, vi skal skabe et unikt hjem. Samtidig skal dette hjem have karakter, være enkelt og stadig med den nordiske minimalisme. Men hvordan skabes et personligt hjem, når vi stadig skal nyde det minimale og det enkle? Læs med her og bliv klogere på tips og tricks til mere personlighed i din indretning.

Trick nummer et: Få noget på væggene

Et rigtig godt udgangspunkt for mere personlighed er plakater. Få en masse motiver op på væggene, så de ikke længere er tomme. En plakat kan være af forskellige motiver. Det kan være dyr, planter, farver eller noget helt andet. lav din egen plakat er også en mulighed. Drengene fra virksomheden Dialægt laver et væld af forskellige plakater der fanger de forskellige personligheder, vi har. Du kender måske deres plakater med forskellige danske byer og det der kendetegner dem. Eller hvad der kendetegner en sygeplejerske eller en fodboldentusiast. I dag har du også mulighed for at lave din helt egen plakat fra Dialægt, så du får din helt egen personlighed at hænge op på væggene. Der kan lige pludselig være en plakat til mor, en til far og en til hver af børnene.

Trick nummer to: Frem med farverne

Et af de helt store hits de seneste år er farve. Farve som bryder med det hvide. Kigger du i diverse boligmagasiner, vil du i dag se, at det hele er fyldt med farver. Du har blå vægge, grønne vægge, rosa vægge, eller gule vægge. Dine møbler skal også pludselig være i andre farver end de sædvanlige sorte, grå, creme eller hvide farver. Selv dit køkken må være auberginefarvet frem for en glansfuld hvid. Du skal have en masse farve ind. Farve giver hygge og ikke mindst personlighed – så din stue ikke længere ligner et klinisk venteværelse.

Trick nummer tre: Slap af

Et hjem skal være en oase. Det skal være et sted, hvor du kan føle dig hjemme. Føle dig tilpas. Et sted hvor du hurtigt kan komme til at slappe af efter en lang dag på arbejde. Derfor skal du ikke stresse over dit hjem. Du bør ikke stresse over den smule rod. Skab i stedet hyggelige områder rundt i hjemmet, så det hele ikke kommer til at så tomt ud. Når hjemmet bliver for enkel og tomt, så kan det meget hurtigt se rodet ud. Når du får flere møbler, farver og hygge ind, ser du ikke dit rod lige så nemt. Når dit hjem er hyggeligt, kan du hurtigt komme til at slappe af efter arbejde. Slappe af i stedet for at skynde dig med at gå i gang med at gøre rent som det første.