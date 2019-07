Tid til udvidelse af Heerup Museum

Ole Mathiasen, der er næstformand i Rødovre Kulturråd og formand for den ikke-kommercielle lokalradio RødovreKanalen, mener, at det er tid til en udvidelse af Heerup Museum. Hvad mener du? Deltag i debatten på avisens hjemmeside. Foto: Arkiv

debat Ole Mathiasen, der er næstformand i Rødovre Kulturråd og formand for den ikke-kommercielle lokalradio RødovreKanalen, mener, at det er tid til en udvidelse af Heerup Museum. Hvad mener du?

Af Christian Valsted

Fakta Sammen med arkitekt MAA Jan Arnt har Ole Mathiasen arbejdet for at få flyttet seks store Heerup skulpturer fra Brøndby Strandpark til Heerup Museum og i samarbejde med Henry Heerups søn Ole Heerup og barnebarn Malene Heerup har de foreslået en gendigtning af Heerups have ved Heerup Museum. Tirsdag den 30. juli klokken 16 kan interesserede høre mere om idéer og tanker til udvidelse af Heerup Museum i lokalradioen RødovreKanalen 105,9 MHz eller som internetradio via Rødovrekanalen.dk

Den folkekære kunstner Henry Heerups arbejdsplads på Kamstrupvej 96 er sat til salg.

Det var her, han året rundt udendørs og i alt slags vejr arbejdede på sine skulpturer, malerier og skraldmodeller.

Her kunne nabolagets børn frit løbe rundt og lege i haven sammen med katte, fugle samt pindsvin og fra radioen lød der klassisk musik.

Det er et tab, at haven på Kamstrupvej 96 nu helt forsvinder, men heldigvis har Herup Museum vist rettidig omhu. Der er blevet kørt sten fra den ene ende af Rødovre til den anden.

Den største, som vejer mere end 1,5 tons, og ned til mindre sten.

Det særlige ved stenene er, at de i årevis har ligget på Heerups grund og arbejdsplads på Kamstrupvej 96 – klar til at blive formet og hugget til en af Heerups berømte stenskulpturer.

Og det er ikke det eneste, der er ført til museet.

For grunden rummede i hundredvis af Heerups forskellige arbejdsmejsler og andet værktøj, som nu er deponeret på museet og er ved at blive registreret.

En del kan ses på museet i denne sommers udstilling. En udvidelse af museet bliver stadig mere nødvendig.

Heerup og hans kunst kan sagtens bære den. Han er ikke alene kendt i Rødovre og omegn, men i hele Danmark og langt ud over landets grænser.

Og det har for længst vist sig, at hans kunst er langtidsholdbar og elsket af folket.

Han er en af de helt store

Salget af den historiske grund og flytningen af sten og værktøj til museet rejser igen spørgsmålet om, hvordan fremtidssikrer vi Heerup Museum?

Kan vi genskabe Heerups magiske have på Kamstrupvej ved museet?

Hvordan sikrer vi bedre udstillingsplads på museet, så der både kan være en permanent Heerup udstilling samtidig med særudstillinger på Museet?

En forudsætning for en senere udvidelse af Heerup Museum er, at kommunalbestyrelsens medlemmer tager stilling og siger ja.

Gerne ved at kommunalbestyrelsen i sit kommende budget bevilger de få hundrede tusinde kroner, det vil koste at få tegnet, beregnet og beskrevet et projekt. For først derefter kan arbejdet med at skaffe fondsmidler sættes i gang.

Derfor er det nu tid til at begynde arbejdet for at kunne udvide Heerup Museum.