Staudt hjem med NM-bronze

Rødovredrengen Oliver Staudt kom hjem fra NM med bronze. I slutningen af august skal han til U-VM i Madrid. Foto: Brian Poulsen / arkiv

bueskydning Den 17-årige rødovreborger Oliver Staudt kom hjem med bronze fra de nordiske mesterskaber i bueskydning for ungdomsskytter.

Af Peter Fugl Jensen

Oliver Staudt deltog til NM for ungdom, som er for bueskytter i aldersklassen 17 til 20 år, hvilket betød, at rødovredrengen var en af de yngste skytter blandt de 19 deltagere.

”Målet var en førsteplads, men da det regnede og blæste kraftig, var det ikke til min fordel, da jeg er en teknisk baseret skytte, mens vejret var til gavn for de mere fysik stærke skytter,” fortæller Oliver Staudt, der tabte semifinalen til en svensker, efter en lang dags konkurrence.

Dagen efter skulle Oliver skyde bronze-kampen mod en finsk skytte. Blæsten havde lagt sig, og så gjorde rødovredrengen kort proces, da han sikkert vandt sikkert 6-0.

Sommeren har også været brugt til at deltage i European Youth Cup, hvor Staudt sluttede på en delt 17. plads ud af 54 skytter.

”Det var godkendt, for jeg er stadig inde i en rigtig god udvikling og målet er langsigtet, nemlig 2024. Det, som jeg især mangler, er international erfaring, som jeg får henover de næste år,” slutter Staudt, der også får erfaring i slutningen af august måned, når han deltager til ungdoms-VM i Madrid.