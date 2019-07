Stærk trup fra Hwarang

På billedet, som er taget i Jordan på træningslejr, ses fra venstre August Storm, Hamad Setta, Tobias Hyttel og Ricki Farnes. Foto: Privat

taekwondo Hwarang er stærkt repræsenteret til diverse internationale mesterskaber i efteråret. I alt er 15 kæmpere udtaget fra rødovreklubben.

Af Peter Fugl Jensen

”Vi er glade og stolt i Hwarang Rødovre Taekwondo Klub, fordi vi har fået udtaget 15 kæmpere til de kommende fire slutrunder,” starter formand Tarik Abu Setta, da han tydeligvis glad fortæller Lokal Nyt om de mange udtagelser.

”Det er over dobbelt så mange, som vi havde sidste år. Vi havde tidligere på året to kæmpere til VM i Manchester for seniorer og en tekniker til EM, så i år er der blevet udtaget18 udøvere fra vores klub,” fortsætter han.



På billedet, som er taget i Jordan på træningslejr, ses fra venstre Yasmin Dahmani, Shantelle Mendoza og Cille Nielsen.

Forberedelserne er allerede gået i gang, da 10 udøvere er i Jordan på træningslejr som optakt til de kommende slutrunder. Senere på sommeren, er flere kæmpere fra Hwarang også på lejre i Belgien, Serbien og Kroatien.

Følgende fra Hwarang er udtaget til de kommende slutrunder:

Kadet VM den 7.-10. august

August Storm -37 kg

Celina Fernandez -47 kg

U21 EM den 5.-8. september

Ricki Farnes -54 kg

Tobias Hyttel -58 kg

Jalal Mahnu -63 kg

Shantelle Mendoza -49 kg

Louise Lyngkjær -49 kg

Cille Nielsen -57 kg

Kadet EM den 1.-3. oktober

August Storm -41 kg

Celina Fernandez -47 kg

Junior EM den 4.-6. oktober

David Liu -51 kg

Hamad Setta -55 kg

Tobias Hyttel -55 kg

Yasmin Dahmani -55 kg

Cille Nielsen -55 kg