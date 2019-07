Spar besværet – brug soldaterfliser

SPONSORERET INDHOLD Har du før prøvet at lægge en ny indkørsel eller en terrasse til haven, så ved du sikkert også, at det godt kan tage sin tid. Derudover kan terrassen eller indkørslen kræve en del vedligeholdelse, hvis du vil slippe for løse sten, ukrudt eller alger.

Du kan faktisk spare dig selv for meget af dette besvær ved at bruge en anden type flise til belægning. Denne flise kaldes soldaterflisen.

Soldaterfliser gør fugearbejdet nemmere

Når man der skal lægges en belægning, hvad enten det er til terrasse, indkørsel eller en havesti, så kræver det også, at man planlægger på forhånd. Især flisevalget er vigtigt. Det er nemlig typen af flise, der afgør, hvilket design du kan lave, og hvor meget arbejde der skal lægges i både belægningen samt vedligeholdelsen.

Hvis du gerne vil have en ensartet og simpel belægning udseendemæssigt, men samtidig spare tid på vedligeholdelse og belægning i det lange løb, så kan du overveje at bruge de store soldaterfliser. Soldaterfliser er store og dybe belægningsfliser, der gør det muligt at dække et stort område med et mindre antal fliser. Soldaterfliserne måler nemlig næsten en meter i længden, og så kan bredden som oftest justeres til. Du slipper med disse store fliser for at lægge flere små fliser, og du sparer samtidig tid på fugearbejdet, da der bliver færre fuger.

Indkørsel og terrasse laves nemt med soldaterfliser

Soldaterfliserne er gode til projekter såsom indkørsel eller terrasse. Fliserne er nemlig forholdsvis tunge, og de lægger derfor et godt fundament for et tætbefærdet område, der skal kunne holde til flere personer eller biler uden at sætte sig i den underliggende jord eller belægning. Grundet den store vægt, anbefales det dog heller ikke, at man forsøger at lægge soldaterfliserne på egen hånd, men at man i stedet lejer udstyr til det.

Skal du have lavet en terrasse eller indkørsel, og vil du gerne spare tid på vedligeholdelse i det lange løb, så kan du med fordel anvende de store soldaterfliser.