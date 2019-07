Sofia går forrest i ny ‘skraldeudfordring’

trashchallenge: Gør som Sofia og brug #trashchallenge og del din video på avisens facebookside. Foto: Privat

Trash Challenge Det er populært at udfordre vennerne på Facebook og nu håber den lokale gruppe ’Ren By Rødovre’ at en ny kampagne kan få medvind.

Af Christian Valsted

Du husker måske ’Ice Bucket Challenge’, der for år tilbage fik folk i hele verden til at dele videoer, hvor de fik hældt en spand iskold vand i hovedet. Den våde udfordring blev sat i søen for at skabe opmærksomhed omkring nervesygdommen ALS og på lignende vis håber ’Ren By Rødovre’, at deres nye kampagne ’Trash challenge’

kan være med til at sætte fokus på henkastet affald, som flyder i naturen.

Helt konkret har den lokale gruppe startet en udfordring, hvor man skal dele en video, hvor man viser, man har samlet affald op i sit lokalområde.

Her på rnn.dk, og på avisens Facebookside kan man lige nu se 7-årige Sofia fra Rødovre, der er den første, som har kastet sig over udfordringen. I videoen udfordrer hun ikke bestemte personer til at gøre det samme, men i stedet alle borgere i Rødovre. En udfordring og opfordring, som vi meget gerne vil dele.

”Der ligger desværre alt for meget henkastet affald i naturen, men med en lille indsats kan vi alle sammen være med til at få en pænere, renere og grønne by,” siger initiativtager fra ’Ren By Rødovre’ Bodil Fosgaard, der igennem en årrække har gået forrest i kampen for at eliminere skrald i naturen sammen med ‘Ren By Rødovre’.

”Jeg synes, det er en sjov udfordring og jeg håber, mange vil lege med. Det handler jo ikke om, at man skal afsætte flere timer til at samle affald i naturen, men at man viser, man gerne vil gøre en forskel og har et socialt ansvar. Jeg håber, at mange vil deltage, da det er til glæde og gavn for alle i Rødovre,” siger Bodil Fosgaard.

På avisens hjemmeside og Facebookside deler vi løbende de videoer, der kommer. God skraldejagt!