Skræm tyven væk

Københavns Vestegns Politi kører altid ud til indbrud i private boliger og opfordrer alle borgere til at reagere, hvis man ser noget mistænkeligt.

ring til politiet Mange danskere er på ferie i disse uger og derfor er sommerferien højtid for indbrudstyve. Giv din bolig et kritisk indbrudstjek, lyder opfordringer fra politiet.

Af Christian Valsted

Indbrudstyve holder ikke sommerferie og tomme hjem er guf for langfingrede tyve i sommermånederne, men det er muligt at gøre livet surt for tyvene og dermed imødegå uønskede gæster.

Vicepolitiinspektør hos Københavns Vestegns Politi, Søren Rye, opfordrer til, at man laver aftaler med naboer, for tyven er en sky skabning, der skjuler sig og stikker af, hvis nogen fatter mistanke til ham eller hende.

”Årvågne naboer og nabolag, som arbejder sammen og holder øje med hinandens ting, skræmmer tyven væk. Lav aftaler med din nabo og hjælp hinanden,” udtaler han.

Giv din bolig et indbrudstjek

Vicepolitiinspektøren opfordrer desuden til, at man giver sit hjem et kritisk eftersyn set med en indbrudstyvs øjne.

”Tjek dine døre og vinduer – er de godt låst og lukket? Kan en tyv stå skjult og arbejde? Kan man se dine værdier udefra? Hvordan ville du begå et indbrud hos dig selv? Find de svage punkter ved din bolig og gør, hvad du kan for at styrke dem,” udtaler Søren Rye.

Københavns Vestegns Politi har skærpet opmærksomheden på indbrudstyve døgnet rundt og hvis du ser noget mistænkeligt, skal du ikke tøve med at kontakte politiet.

”Spotter man en tyv, mistænkelige personer eller biler, som lusker søgende rundt eller ikke plejer at være i området – så ring hurtigt til os. Vær opmærksom på det, som adskiller sig fra normalbilledet,”

siger Søren Rye.

Ser du noget mistænkeligt i dit område, ring enten til politiets servicenummer 114 eller hvis det er akut Alarm 1-1-2.