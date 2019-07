Selvstændig? Køb en food truck

SPONSORERET INDHOLD Vil du gerne kombinere din interesse for mad med et liv, hvor du er din egen chef og selv kan bestemme, hvordan din arbejdsdag skal forme sig? Så kan løsningen være en food truck.

Street food er populært som aldrig før og med en food truck, kan du både levere til private fester, festivaller, markeder og alle de andre steder, hvor mennesker mødes for at hygge sig og gerne vil have et lækkert og prismæssigt overkommeligt måltid.

Overkommelige etableringsomkostninger

Hvis du går med drømme om at åbne din egen cafe eller restaurant ved du, at det er en meget dyr affære. Det kan let koste et millionbeløb at få stablet en restaurant på benene, som har det, der skal til for at tiltrække de købestærke kunder. Starter du i stedet en food truck, slipper du noget billigere. Etableringsomkostningerne kommer selvfølgelig an på, hvilken type food truck du er interesseret i, men for et beløb mellem 40.000 kroner og 600.000 kroner kan du få gang i din egen forretning.

Mobil forretning

Den store fordel ved food trucken er, at du ikke skal sidde med hænderne i skødet og vente passivt på kunderne. Du kan simpelthen køre hen til dem. Du er ikke afhængig af, at din online markedsføring virker og, at kunderne får øje på dig i gadebilledet.

Du kan være på pletten lige der hvor det sker – på festivallen hvor gæsterne, dine kunder, er, på markedet, hvor familierne kommer slentrende forbi og bliver fristet af duften fra din lækre mad.

Din mad er din vigtigste markedsføring

De kunder, der smager din mad på festivaller, markeder og byfester og begejstres over den, er den bedste markedsføring du kan få. Måske står de lige og skal holde en privat fest eller skal arrangere en firmafest og tænker, at det kunne være en god ide at få dig og din food truck på besøg.

Selvfølgelig er du som person også en vigtig del af din markedsføring. Du bliver dit brand og for at skabe et godt brand, skal du have lyst til at snakke med folk og skabe en god stemning omkring din food truck og din mad. Det er vigtigt, at folk mærker din passion og glæde over dit arbejde. Så får de lyst til at købe hos dig og det vil få dem til at huske dig og din food truck.

Du kan nemt få kunder ved at samarbejde med bookingservice som f.eks. Tastytown.dk

Opstarten

Hvis du gerne vil etablere en food truck skal du undersøge hvilke regler, der gælder i den by, du bor i. Der er nemlig forskellige krav rent lovgivningsmæssigt fra kommune til kommune. Naturligvis betyder det også noget, hvad det er for en slags mad du vil lave og, hvor du vil placere vognen. Men uanset er der nogle basisudgifter, som du ikke kommer udenom. Herunder ser vi på de vigtigste af dem: