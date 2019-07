Rødovre sendte hilsner til flygtningebørn

Der var flere kendte blandt hilsengiverne til flygtningebørnene. Eksempelvis Wafande her. Foto: Red barnet Ungdom

Breve fra Rødovre var med i puljen, da Red Barnet Ungdom afleverede mere end 3000 hilsner med opmuntrende beskeder til flygtningebørn på asylcentre over hele landet.

Af André Bentsen

Om Red Barnet Ungdom: Red Barnet Ungdom har projekter på asylcentrene Sjælsmark, Sandholm, Avnstrup, Ranum, Jelling, Sandvad, Holstebro, Hviding og Aaløkke.

Organisationen arrangerer børneklubber og udflugter for asylcentrenes børn.

Børnene i Red Barnet Ungdoms projekter på asylcentrene er mellem seks og 12 år.

Foruden asylcenteraktiviteter driver organisationen læringscaféer på folkeskoler, mentorordninger for sårbare børn og anti-mobbeprojekter.

Det er ikke mange positive beskeder, der tikker ind om dagen på et asylcenter. Derfor havde Red Barnet Ungdom taget sagen i egen hånd og overleverede for nylig over 3.000 opmuntrende hilsner til børn på asylcentre over hele landet. Hilsnerne var blandt andet sendt af borgere i Rødovre Kommune og danskere fra resten af Danmark. Organisationen måtte dog slette en del negative hilsner, som nogle danskere havde sendt i børnenes retning.

Målet er at vise børnene, at der også findes mennesker uden for asylcentrets mure, der tænker på dem, og vil dem det godt.

Vi spurgte Red Barnet Ungdom, hvor mange af brevene, der var sendt fra Rødovre, men det kunne man desværre ikke oplyse. Til gengæld understreger organisationen, at man startede indsamlingen også i Rødovre fordi, man oplevede, at børnene blev fanget i den generelle flygtningedebat.

”Tonen i flygtningedebatten er i øjeblikket ret hård. Børnene på asylcentrene er uskyldige, og når de lytter med i medierne og på de sociale medier, så bliver de bange og kede af det. Derfor er det vigtigt, at så mange danskere viser dem, at de er velkomne, uanset hvor lang tid, de skal opholde sig i Danmark,” siger Astrid Engberg, konstitueret generalsekretær i Red Barnet Ungdom.

Gallafest på Sjælsmark

Børnene på Danmarks nok mest omtalte asylcenter, Udrejsecenter Sjælsmark, har også fået overleveret hilsnerne. Red Barnet Ungdom viderebragte de mange venlige hilsner til børnene på Sjælsmark til en stor gallafest arrangeret af organisationens frivillige. Der blev tryllet for børnene, og der var fuld fart på dansegulvet til lyden af sangeren Wafande, der optrådte for børnene.

”Kære børn, jeg sender mine bedste tanker og ønsker jer velkommen i Danmark, som har brug for masser af dejlige unger som jer. Jeg ønsker jer det bedste for livet. Varme tanker fra en gammel kone,” stod der på en af de mange ophængte hilsner, der også var oversat til kurdisk og arabisk.

Voldsomme hilsner

Selvom flertallet af beskederne, som Red Barnet Ungdom har modtaget via dets hjemmeside og facebookside, var positive, har organisationen også modtaget en del voldsomme og decideret racistiske hilsner fra danskere.



”Langt størstedelen af hilsnerne til børnene var rørende og varme, men vi har desværre været nødt til at sortere en del negative og racistiske hilsner fra. Det er trist, at der er voksne mennesker, som rent faktisk bruger tid og kræfter på at sende ubehagelige hilsner til børn. Flertallet af hilsnerne var dog varme og positive, og det glæder vi os over,” siger Astrid Engberg.