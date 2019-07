Rødovre er skandinavisk centrum for en aften

Thomas Madsen, til venstre, og Morten Bødskov glæder sig til Hockey Stars aftenen i Rødovre Centrum Arena den 9. august. Foto: Red.

ishockey Når Hockey Stars afvikles i Rødovre Centrum Arena fredag den 9. august, bliver det for rullende kameraer fra TV3, der sender live til seere i Danmark, Sverige og Norge. Dermed kan Rødovre og NHL-stjernerne vise sig frem for hele Skandinavien på en fed fredag aften.

Af Peter Fugl Jensen

Fakta 18:00-18:30 Semifinale #1

18:45-19:15 Semifinale #2

19:30-19:50 Coca Cola Skills Challenge #1

20:05-20:35 Hockey Stars bronzekamp

20:50-21:10 Coca Cola Skills Challenge #2

21:25-21:55 Hockey Stars Finale

21:55-22:15 Præmieoverrækkelse

Der er kun 400 siddepladser tilbage og i denne uge runder man 1700 solgte pladser, blandt andet er der totalt udsolgt i VIP’en med deres 200 pladser.

”Vi forventer mindst 2500 tilskuere,” siger de to idémænd bag det store event, som er skatteminister og ishockeyfan Morten Bødskov samt Thomas Madsen, der er sportschef i RSIK.

”I Mighty Bulls administrationsafdeling siger de, at de aldrig har solgt så mange billetter online før, så det er gode takter for en godt fyldt Rødovre Centrum Arena,” siger Thomas Madsen.

Kommer der 3500 tilskuere er der udsolgt og her på avisen er vi overbevist om, at Hockey Stars kan samle ikke bare rødovreborgere, der vil være med til en fantastisk aften og bidrage til en storslået tv-oplevelse, men at der vil komme ishockey-interesserede fra hele Sjælland samt de to deltagende byer Herning og Aalborg. Så vores bud er, at der bliver udsolgt.

Ved at booke online på Rødovre Mighty Bulls hjemmeside kan man sikre sig siddepladser, der formentlig vil være udsolgt på selve eventdagen.

Dagsprogram

Det er ikke kun ishockey i Arenaen fra klokken 18, for Hockey Stars starter allerede klokken 14.30 i Rødovre Centrum, hvor man kan komme tæt på NHL-stjernerne på markedspladsen. Der vil blandt andet Lars Eller og Mikkel Bødker skrive autografer og stille op til selfies.

Klokken 16 åbner Hockes Stars Fanzone foran Rødovre Centrum Arena, hvor der forhåbentlig bliver uddelt venskabelige skulderklap og sunget sange fra de fire deltagende klubber Rødovre, Herning, Aab og Malmö Redhawks kombineret med sjove aktiviteter for børn og voksne.

Klokken 17 åbner dørene til Rødovre Centrum Arena, hvor de to hovedsponsorer TDC og Coca Cola er klar til at tage mod publikum. Blandt andet tilbyder Coca Cola, at man kan få printet sit navn på en cola-dåse, mens DJ Amondsen spiller op til hockeyfest.

”Det bliver en fed oplevelse og vi kan love en fed stemning,” siger Morten Bødskov, der tidligere har startet KMD-cuppen, som er det store indendørsstævne for Superligaklubber i januar måned, som i dag er en traditionsturnering med høje seertal.

”Formålet er, at Hockey Stars skal blive en tradition og afvikles på skift i de byer som deltager. Så næste år er pucken lagt op til en fest i Aalborg eller Herning,” forklarer Bødskov.

Lodtrækning på søndag

Brøndby Stadion danner rammen om lodtrækningen til Hockey Stars, når Brøndby IF på søndag tager mod OB.

Der trækkes lod om, hvilke hold der skal mødes i semifinalerne, der spilles tre mod tre. Herning har Toronto-keeperen Frederik Andersen på mål, mens Malmö Redhawks, der primært kommer med deres mange danske spillere, vil få hjælp af Rasmus Andersson fra Calgary Flames og André Burakowski fra Washington Capitals.

Aab Ishockey er pt. ikke meldt ud om nogen forstærkninger, mens Rødovre Mighty Bulls, som bekendt, stiller op med Lars Eller og Mikkel Bødker.

”Ud over kampene er der Skills Challenge, hvor spillernes tekniske evner skal testes. Vi skal finde den bedste straffeskytte, bedste pasningsspiller og bedste præcisionsskytte,” fortæller Thomas Madsen.

”TV3 sender live fra lodtrækningen på Brøndby Stadion, hvor Lars Eller er ’lykkens gudinde’.

Tre lander følger med

TV3 sender også live fra Hockey Stars fredag aften, som også bliver vist i Sverige og Norge.

”Det blev et skandinavisk event, da Malmö Redhawks meldte sig til,” siger Morten Bødskov.

Tilskuerne i Arenaen kan også glæde sig til en storskærm i hallen, så man kan se mål, fede detaljer fra kampene og til skills competition i langsom gengivelse.

”Det her er en tradition, som vi er ved at skabe, hvor vi opbygger en fantastisk aften med underholdning, store ishockeystjerner og man kan vise ishockey fra sin fedeste side. Vi har jo talt om i flere år, at sådan noget her mangler i dansk ishockey, så jeg glæder mig utrolig meget til denne aften,” siger Bødskov.

”Idégrundlaget med, at overskuddet går til ishockeyens ungdomsarbejde tænder mig,” siger Thomas Madsen, der også har lagt utrolig mange timers arbejde i at få Hockey Stars realiseret.

Realiseret er lige, hvad det er og det sker her i Rødovre fredag aften den 9. august og det kan ses i det meste af Skandinavien.