Rita måtte vente på loppe-hjælp

Rita føler sig fanget i sin lejlighed, der er angrebet af lopper. Foto: Brian Poulsen

hjælp Det var med gråd i stemmen, at Rita Højer onsdag ringede til lokalavisen for at få hjælp til at komme af med de lopper, der har angrebet hendes lejlighed på Rødager Allé. Først havde hun forsøgt sig hos både kommune og boligselskab, men ventetiden kløede og gjorde ondt på den næsten blinde kvinde. Bogstavelig talt.

Af André Bentsen

Jeg forstår ikke, man kan behandle sine ældre borgere, så dårligt. Kun afbrudt af en grådkvalt kunstpause beskriver Rita Højer med intensitet det tomrum med kløe og smerte, som et loppeangreb har efterladt hende i hendes lejlighed på Rødager Allé. En lejlighed hun næsten ikke kan forlade fordi hun er 86 år gammel og ramt af øjensygdommen AMD og eftervirkningerne af en øjenoperation.

”Jeg gik op til overboen, der har en kanin og en kat for at få hjælpe til at komme i kontakt med apoteket, og har siden da været overfaldet af insektbid,” fortæller den ulykkelige kvinde.

Da hun vågnede op natten efter besøget hos overboen, var hun blevet ædt op af lopper og det gjorde ondt og det kløede overalt.

Hjemmeplejen kunne ikke hjælpe og hun kontaktede boligselskabet.

”Det klør som ind i helvedet,” sagde hun til boligselskabet, der lovede at sende en mand.

Alle glemmer mig

Men den slags sker altså ikke fra den ene time til den anden, og kvinden føler sig dårligt behandlet.

”Det er som om, at uanset om jeg ringer til kommunen eller boligselskabet, tager de det ikke alvorligt. Jeg kan ikke se særlig godt, og jeg kan ikke forlade lejligheden, men det gør ondt og det klør og jeg har aldrig prøvet noget lignende. Boligselskabet sagde bare, at ham jeg skulle snakke med hele tiden sad i møde. Det hjælper mig jo ikke med at få renset op og jeg føler, at alle er ligeglad med mig, bare fordi jeg er gammel,” siger hun. Også selvom vi fortæller hende, at det nok ikke er sagen vedkommende, men at den slags ting, altså godt kan tage lidt tid.

”Ja, men det er jo uvisheden og ventetiden, der er forfærdelig. For hvem skal hjælpe mig med at gøre rent og rydde op før og efter, de så endelig får sprøjtet? De skal jo ind i alle revner og sprækker. Hvis de altså overhovedet kommer,” siger hun fortvivlet. Men det gør de.

Hjælpen er på vej

I Rødovre Boligselskab understreger direktør Bent Lyngsig, at man altid forsøger at hjælpe sine lejere efter forskrifterne.

”Egentlig kunne man sige, at vi først skulle finde ud af, hvem det er, der egentlig skal sprøjte for loppeangreb? Er det beboerens ansvar eller ejendommens, men faktisk plejer vi bare at sige, okay vi hjælpe, fordi vi gerne vil hjælpe vores beboere,” siger han.

Det sker typisk ved, at man får et opkald af skadedyrsbekæmperen om eftermiddagen, hvis man har ringet om formiddagen, eller den følgende formiddag, hvis man har ringet om eftermiddagen.

”Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe hurtigst muligt og det kommer vi også til i denne sag. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan og hvornår, fordi jeg ikke kender den specifikke sag, og der er også en smule mindre mandskab på og lidt mere travlt, fordi, det er i en ferieperiode, men vi lever op til vores forpligtigelser og hjælper, der hvor vi skal,” lover Bent Lyngsig.