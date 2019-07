Øg arbejdsglæden i dit firma

SPONSORERET INDHOLD Det, at du har god kontakt til dine kollegaer, vil øge arbejdsglæden i dit firma, og det kræver ikke det store.

Du kan blandt andet aftale at mødes med dine kollegaer uden for arbejdstid. Du kunne også overveje at gå sammen med nogle stykker og planlægge et firmaarrangement, hvor du kan lære dine kollegaer bedre at kende. Hvis du kunne tænke dig at holde firmaarrangementet i København, kan det gøres i Cirkusbygningen.

Der er flere fordele ved at holde jeres firmaarrangement i København i Cirkusbygningen, da det er tæt ved transport, I er sikret god service hele aftenen, og det hele vil foregå i flotte omgivelser, se mere.

For at øge kontakten til dine kollegaer, kan du også prøve at udvide dit netværk ved at hilse på nogen, du ikke lige kender, eller sætte dig et nyt sted i kantinen, så du kommer til at snakke med flere.

Hils ordentligt på dine kollegaer

Hvis du hurtigt kommer til at gå i din egen verden, når du træder ind på arbejdspladsen om morgenen, kan det være, at du glemmer at hilse på dine kollegaer. Der skal ikke meget mere til end et ’godmorgen’ og et ’farvel’ til at vise dine kollegaer, at du tænker på dem, hvilket vil være med til at skabe en positiv stemning på arbejdspladsen.

Ros dine kollegaer

Det er vigtigt, at du roser dine kollegaer, når de gør noget godt, men du kan også rose dem eller give dem et kompliment, hvis de har fået en ny frisure eller prøver en ny tøjstil af. Det vil helst sikkert få dine kollegaer til at føle sig mere trygge og anerkendte, hvilket vi alle ved er en dejlig og vigtig følelse at have. Jo flere komplimenter du giver, jo flere komplimenter får du også igen, da folk bliver mindet om, at det er rart at modtage og give komplimenter.