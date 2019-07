Ny løsning fundet på drilsk vandledning under bro

Hofor oplyser, at der er en ny bro klar over Jyllingevej næste sommer.

Brobygning Der er tilsyneladende mange, der både ønsker stien på Vestvolden genåbnet og håber på snart at få den lovede bro over Jyllingevej sat op igen. Nu tager Hofor bladet fra munden og forklarer præcis, hvorfor arbejdet trækker ud, og afslører ny deadline.

Af André Bentsen

I sidste uge kunne vi fortælle, hvordan 100 læsere havde ærgret sig over, hvordan Rødovre Kommune har ladet et område på Vestvolden forfalde, fordi man venter på, at Naturfredningsforeningen og Hofor bliver enige om at få ordnet en vandledning, så der kan komme en ny flot bro over Jyllingevej.

Det har fået flere borgere til at brokke sig højlydt på Facebook, hvorfor Hofor nu understreger, at man altså har en god løsning på sagen klar og bestemt ikke har haft til hensigt at trække tiden ud med vilje.

“Vi i HOFOR synes også, at det er rigtig ærgerligt, at broen er blevet forsinket. Det skyldes blandt andet., at der lige under broen ligger en hel vital og stor vandledning med indvendig diameter på 1,1 m, der fører drikkevand ind til forsyning af hovedstadsområdet,” forklarer kommunikationschef Anders Kappe.

“Denne hovedåre i borgernes vandforsyning skal af hensyn til forsyningssikkerheden holdes fri af bropiller og fundamenter, og vi skal have plads til at reparere den i tilfælde af ledningsbrud o.lign. Dette er helt centralt for at sikre at mange tusinde husstande ikke pludselig står uden vand gennem længere tid,” tilføjer han.

Broen er klar til sommer 2020

I Hofor er man kede af, at den vilde debat om vandledningen og det forsinkede broarbejde er løbet lidt af sporet.

Ikke mindst fordi, det som vi skrev i sidste uge, faktisk lysner lidt i øst og at der er en god plan, for hvornår broen kan komme op og hænge over en af Rødovres mest trafikerede veje.

“Det har desværre drillet med at finde en robust løsning, men den er nu fundet i et godt samarbejde mellem Rødovre Kommune, Naturstyrelsen og HOFOR,” siger Anders Kappel og tilføjer:

“Vi lægger en ny knap 400 meter lang ledning parallelt med den gamle ledning og sikrer på den måde vandforsyningen. Arbejdet med denne ledning afsluttes sommeren 2020, hvorefter broen skal etableres.”