Ny kaffebar henter 80.000 kroner i crowdfunding

Renoveringen af den gamle bagerbutik på damhustorvet er i fuld gang. Hvis alt går efter planen, kan Simon Taylor, billedet, og kæresten Lea Bødskov byde på kaffe, kage og hygge den 10. august. Foto: Red.

nyt liv på damhustorvet ”Det er en god måde at involvere lokalområdet,” lyder det fra indehaver af den kommende kaffebar ’&kaffe’, Simon Taylor, efter at kaffebaren på Damhustorvet har fået økonomisk opbakning fra mere end 200 personer.

Af Christian Valsted

“Vi ville ønske, at vi havde vundet i Lotto eller blot var en af de der nyrige, som man hører så meget om, men desværre.” Sådan skriver Simon Taylor og kæresten Lea Bødskov i deres crowdfundingkampagne, der har til formål at hjælpe Simon og Leas kommende kaffebar ’&kaffe’ på Damhustorvet godt i gang, så der blandt andet kan bygges et lille køkken og investeres i en ordentlig espressomaskine.

Crowdfunding er ikke et nyt fænomen, men i et lokalt målestoksforhold er det ikke tidligere set, at en café rækker ud efter hjælp.

Kaffebarens crowdfunding sluttede den 20. juli og i alt har 227 personer spyttet 82.150 kroner i kassen. Penge som Simon og Lea kan bruge på at gøre kaffebaren klar til den planlagte åbning den 10. august.

”Det er en god måde at involvere lokalområdet på. Alle, der har støttet os, har nu en følelse af, at de er en del af stedet og det er også meningen. Kaffebaren ’&kaffe’ skal være det sted, hvor man kan slå benene op og føle sig hjemme. Det betyder noget for os, at ting har en historie, da det er med til at skabe atmosfære og autenticitet,” siger Simon Taylor.

Handler ikke om penge, men om opbakning

Det findes fire forskellige former for crowdfunding. Simon og Lea har valgt en ’reward-baseret’ crowdfunding, der betyder, at de 227 personer, der valgte at støtte op om projektet, alle har valgt at købe et produkt og betalt på forhånd. Helt konkret har de 227 ’backers’, som de hedder, købt klippekort til blandt andet kaffe og kage. Selvom det for Simon og Lea naturligvis er dejligt, at de kommende kunder allerede har betalt ved kasse 1, handler det faktisk slet ikke så meget om pengene.

”En god espressomaskine koster 90.000 kroner, så det handler faktisk ikke om penge. Det var ligeså meget for at få en fornemmelse af, om der overhovedet ville være opbakning til en kaffebar på Damhustorvet. Vi havde talt om, at vi ville genoverveje at åbne en kaffebar, hvis der ingen interesse var, men vi er blevet positivt overrasket,” siger Simon Taylor, der derfor er ovenud lykkelig, fordi 227 personer har bakket op.

”Det betyder reelt, at vi har over 200 kunder, inden vi overhovedet er åbnet. Det er da fantastisk,” siger han.

Godt til markedsføring

Michael Eis ved alt, hvad der er værd at vide om crowdfunding. Han har de sidste 10 år drevet booomerang.dk, der er Danmarks første og største reward-baserede crowd- funding–platform, hvor iværksættere, kunstnere, foreninger og andre kreative iværksættere kan rejse penge til at realisere deres gode idéer og projekter gennem økonomisk støtte fra enkeltpersoner – i egne og nye netværk.

Han kan se, at flere og flere søger nye finansieringskilder og det er der, ifølge Eis, to gode grunde til.

”Mange andre finansieringsmuligheder for iværksættere er drøntørre og kolde som is. Med reward-baseret crowdfunding får iværksætterne likviditet på forhånd og kunderne får en vare på et senere tidspunkt. Der er tale om en forskydning af et købstidspunkt, der er helt reguleret efter den danske købelov,” fortæller Michael Eis, inden han fortæller, at crowdfunding også har stor markedsføringsværdi.

”Man kommer i tæt kontakt med sine fremtidige kunder. Kaffebaren har allerede de første 200 kunder, som deler i deres netværk, at der snart åbner en ny kaffebar i Rødovre. Vi ser klart, at crowdfunding i langt højere grad også bliver brugt som et markedsføringsredskab,” siger Michael Eis.

’&Kaffe’ slår dørene op på Damhustorvet den 10. august.