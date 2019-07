Ny bolig – det skal fejres med fest og gaver

Den store dag er kommet – han flytter hjemmefra. Dette skal fejres med den helt rigtige gave, men hvad giver man i indflyttergave? Find inspiration her.

SPONSORERET INDHOLD At flytte hjemmefra eller finde ny bolig er en stor ting i alles liv. Denne store begivenhed skal selvfølgelig fejres med en lille indflytterfest – og til hver en fest hører der jo gaver til. Men hvad giver man egentlig i indflyttergave? Der er mange steder at finde gaveinspiration. Her kommer en række eksempler på, hvad den perfekte indflyttergave kunne være.

Sådan fejrer du den nye bolig. Vi kommer her med bud på gode gaver og indflyttergaver samt andre gode gaveideer. Få inspiration lige her.

Den helt rigtige indflyttergave

Alle gaver vil helt garanteret blive taget glædeligt imod, men der er jo altid de gaver, der er bedre end andre.

En indlysende gaveidé til ham, der lige er flyttet hjemmefra, ville jo selvfølgelig være ting til boligen. I starten af indflytningen mangler man praktisk set alting. Det kan være de helt store ting og de helt små – så her går det meget an på ens budget.

Dog kan flytning også være en langvarig og udmattende proces, trods den store begivenhed det er endelig at flytte hjemmefra. Derfor kan oplevelsesgaver være en rigtig fin idé. Det kan eksempelvis være et ophold, en tur ud og spise brunch og holde lidt fri eller en oplevelse, modtageren altid har drømt om at prøve som f.eks. en helikoptertur.

En lækker ting, der tilegner sig lige præcis den person, der modtager gaven. Det kan være deres yndlingsparfume, tøj fra deres favorit mærke eller en ting til den hobby, de bruger deres tid på.

En atypisk mulighed og en meget typisk mulighed

En god gave kan også være lærerig. Man kan give et kursus i gave. Der findes mange kurser, der kunne være sjove at prøve og så kan man jo samtidig lære en ting eller to, som man kan blære sig med efterfølgende.

Idéerne er mange, og gaven du giver går helt an på dit budget og personen, der skal modtage gaven. Men husk nu endelig – hvis du er helt tom for idéer, bliver pengegaver også altid taget imod med kyshånd.