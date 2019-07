Nu sker der endelig noget i livsfarlig rundkørsel

Rundkørslen for enden af Rødovre Parkvej har flere gange været skyld i ulykker og farlige situationer. Nu sker der endelig noget. Foto: Brian Poulsen

Farlig rundkørsel Det er et under, at ingen har mistet livet i rundkørslen for enden af Rødovre Parkvej. Flere uheld alene den sidste måned gør beboere og pendlere utrygge, mens kommunen lover at fremrykke etableringen af en lysregulering.

Af André Bentsen

“To gange er jeg blevet ramt af en bil for nylig og den ene gang røg jeg helt ind under bilen.”

Sådan begynder Anette Thomsen sin hurtige beretning om livet som cyklist i rundkørslen mellem Korsdalsvej og Rødovre Parkvej.

Siden IrmaByens etablering er det blevet stadigt farligere og farligere at færdes i rundkørslen som blød trafikant, mener hun.

”Bilerne dernede kører ad helvedes til. De kører for hurtigt og de orienterer sig ikke inden de kører ind i rundkørslen. Den ene gang har jeg været et millisekund fra at miste livet og det kan ikke passe, de bliver ved med at vente med at gøre noget ved det,” siger Anette Thomsen, der ikke ved, hvad kommunen bør gøre ved det farlige kryds.

”Men noget bør de gøre og det nu, for der er også flere af mine naboer, der har ringet til jer oppe på avisen og til dem på kommune og gjort opmærksom på, at der også er mange børn, der cykler til og fra Vestvolden.

Selv har hun ikke cyklet gennem rundkørslen i et år siden en af ulykkerne, håber hun på bedre vilkår for andre, der bruger cyklen der.

En af dem, der gør det, er Mahde Have. Han har også ringet til kommunen for at få dem til at gøre noget ved den vilde risiko for uheld.

”Vi har en nyttehave dernede og har været ved at blive kørt ned flere gange. Jeg ringer derfor til kommunen og de stiller bare videre og siger; vi er i gang med at se på rundkørslen. Jeg tror de venter på, at nogen bliver dræbt,” siger han.

Sker noget i år

Men det gør Rødovre Kommune ikke, lover Jan Kongebro (S), der er formand for Teknik og Miljøudvalget.

”Netop på grund af de uheld, der har været, har vi rykket sagen frem til i år i stedet for 2020, som den først var planlagt til. Der kommer et helt andet vejforløb og en lysregulering. Det er et led i vores trafiksikkerhedsplan,” siger Jan Kongebro

Han understreger, at cyklisterne i mellemtiden også selv skal se sig godt for.

”Cyklisterne er ikke bedre end bilisterne dernede. Der er ubetinget vigepligt for alle og jeg har selv set tre uheld dernede. Det er møgubehageligt og det er indlysende, at rundkørslen ikke længere er løsningen. Vi vil også gerne sætte hastigheden ned, men man skal altså lige finde penge til det først. Det har vi gjort nu,” lover han.