Nu kører bussen

Hvis du synes der er gået lige lovlig meget partybus i gadebilledet, er det selvfølgelig fordi studenterne fejrer deres færdige eksaminer. På Vestegnen HF & VUC fejrede man dog også fællesskabet og fremtiden.

Af André Bentsen

”I er her. I gjorde det. I er færdige med eksamen, I er færdige med eksamenslæsning, I står snart med et bevis i hånden og verden ligger åben til at komme videre i uddannelsessystemet og få jer en uddannelse. Måske som håndværker, måske som pædagog eller måske på Universitetet. Men i dag handler det om at blive fejret! I dag er der ingen i morgen, og i dag er der ingen bånd der binder jer.”

Sådan lød det fra direktør Tue Sanderhage, som med stolthed talte til de nyudklækkede studenter fra Vestegnen HF & VUC samt deres familie og venner.

Fællesskab skaber muligheder

Forud for dagens fejring har der været mange timers hårdt arbejde, både for den enkelte student, men også for fællesskabet. Og netop det at kunne indgå i nogle stærke fællesskaber, har været vigtigt for at kursisterne i dag modtog deres bevis. Vestegenen HF & VUC lægger vægt at skabe et voksent, fleksibelt og et digitalt uddannelsesmiljø og til dette hører også, at man som kursist kan vælge flere forskellige undervisningsformer. Den ordinære undervisning er den traditionelle undervisningsform, men mange ser også store fordele i at vælge at læse online. Dog er oplevelsen, at flere og flere vælger at kombinere de to undervisningsformer for at få hjemmelivet til at passe med uddannelseslivet.

Uanset om dagens studenter har afsluttet en 9./10. klasse, en HF eller enkelte fag og uanset undervisningsform, så er der blevet opbygget et fællesskab, der har bidraget til hvad de har opnået i dag.

”De stærke fællesskaber, er dem, hvor man kan udrette mere for sig selv og sin egen uddannelse – og ikke mindst for andre – end det man kan gøre, når man er alene. Et stærkt fællesskab skal være sådan, at det ikke nedbryder individet, men inkluderer individet. Et stærkt fællesskab er altså noget som man giver noget til, og noget som man får noget igen fra,” forsatte Tue Sanderhage i sin tale til studenterne.

Skuldreklap til alle

Både lærere, studievejledere, administrative medarbejdere, bygningsfolk og IT fik en anerkendende klapsalve fra alle under dagens translokation. Direktør Tue Sanderhage bad afslutningsvist kursisterne kigge sig omkring og give deres medkursister et klap på skulderen. Dette fordi de også har været en del af den enkeltes uddannelse.

”Uden jeres medkursister ville i ikke sidde her i dag.”