Lokal Nyt overtager fodboldhold

Da seriefodbolden i Rødovre er i voldsom krise, har din lokalavis derfor sagt ja til at kridte banen op, snøre støvlerne og overtage et fodboldhold. Foto: Arkiv

fodbold Det er med sex, som med seriefodbold. Det er meget sjovere at være med til, end at se på, for slet ikke at sige; at skrive om. Da seriefodbolden i Rødovre er i voldsom krise, har din lokalavis derfor sagt ja til at kridte banen op, snøre støvlerne og overtage et fodboldhold.

Af Mike Hjulmand

Kan du spille en kamp i morgen? Der findes ikke mange unge mænd, der ikke mindst én gang om måneden får den besked fra en af deres fodboldjonglerende venner. Nu giver et nyt skørt samarbejde mellem en fodboldklub og en lokalavis en veltimet glidende tackling til mandefaldet og spillermanglen.

Overalt i landet – og i den grad også her i Rødovre – kniber det nemlig for de såkaldte sunday-league mandskaber med at kunne stille hold lørdag efter lørdag.

I boldklubben Rødovre har førsteholdet eksempelvis spillet det meste af sæsonen med tre målmænd på banen. Ja den ene af dem, har sågar vist målnæse og afgjort kampe, i modstandernes ende.

Andetholdets bedste kamp skete med tre trænere og en fysioterapeut på holdkortet, ligesom både Vest og Avarta har brugt det meste af sæsonen på at efterlyse spillere til deres næstbedste mandskaber – og de grønne måtte helt til Møn for at hente en mand, der bare tilnærmelsesvist kunne stave til saksespark.

I Orient er man i en lidt heldigere situation, og mangler primært en ny træner.

Desværre er der mange kampe som skal spilles i løbet af en sæson, og igen og igen må serieklubberne gå på kompromis med reglerne og udskifte drømmescenariet med lånespillere udefra eller fra ældre, yngre, højere eller lavere rækker.

Mere form og fællesskab

Det har de fået nok af i B77, der også måtte kæmpe sig igennem sidste sæson med et meget spinkelt spillergundlag. Faktisk så spinkelt, at klubbens formand på et tidspunkt ganske enkelt forbød spillerne at blive skadet eller få røde kort, da der ikke var råd til karantæner og afbud.

I år vil man gerne undgå at stå i samme situation, hvor alting skal afgøres i den sidste spillerunde. Derfor har istedet indgået et skørt samarbejde med den sportstossede lokalavis Rødovre Lokal Nyt,

For det er nemlig først og fremmest fællesskab og form, der skal bære de gode seriehold ind i fremtiden.

Og er der noget din lokalavis elsker, så er det fællesskab og form. Måske mest bageform og format, men det er altså også en slags form.

Fremover vil det derfor være redaktøren for lokalavisen, André Bentsen, der tidligere har været cheftræner for Avartas divisionsreserver, som vil stå i spidsen for B77’s hold i serie 3.

Og han er på udkig efter gode emner – ikke så meget til lokalavisen, men til startopstillingen.

“Sidste sæson manglede der vel 8 mand på holdet, så vi er igang med at kigge mobiltelefonerne igennem for navne, der vækker minder om vilde mål og strategiske offsidefælder,” siger André der samtidig er den mest fyrede træner i Rødovre historie.

“Jeg er vel blevet fyret 5-6 gange i Avarta og én enkelt i BK Rødovre, så for mig er det også lidt en manddomsprøve om jeg rent faktisk kan holde lidt bedre på et job, end jeg kan på en bold,” griner han.

For at holde styr på tropperne, har han hentet en toptrænet toptræner ind, der er god til, at….ja, holde styr på tropperne. Han er nemlig tidligere udsendt soldat, og har som de fleste andre på holdet enten allerede været på besøg i lokalavisens spalter, eller kommer det snart!

“Jeg tror på, at vi i B77 kan skabe et hold, hvor man kommer til at se lige så godt ud på stranden, som på fodboldbanen,” lover Martin Aagesen, der med andre ord har sat sig for at skrue op for den fysiske dimension af spillet.

Avisen går all in

Helt i front på holdet vil man også kunne følge journalisten, Christian Valsted, der så vidt vides er den sidste indehaver af trekampspokalen i Avarta, hvor han var designer og medarkitekt til karrieren for så store navne som Lasse Riise og Lasse Fosgaard, der begge omtaler ham som en af de bedste spillere, de nogensinde har spillet med.

“Jeg tror vi går en sæson i møde, hvor vi ikke kommer til at tabe på hjemmebane. På vores niveau kommer der mange afbud, og det skal der også være plads til, da folk har arbejde og børn og andre interesser, så derfor vælger jeg nok at lave mine mål her i Rødovre, hvor alle kampene filmes, sådan så man kan se dem på rnn.dk igen og igen,” siger Valsted, der vist nok engang var topscorer i den bedste ynglingerække i Danmark. Vist nok!

Avisen hiver også tre tidligere praktikanter med til Valhøj Skole

Kasper Klarskov Nielsen, der i dag er cheftræner for FC Nordsjælland i den bedste danske rækker vil se om der stadig er forskel på teori og praksis, mens hurtige typer som Silas Grasø og Lasse Alfasten er klar til at slippe lærlingerollerne og husere selvstændigt på kanterne.

“Kun til kanten,” som Grasø plejer at sige i sit kamikazeløb mod hjørneflaget.

Cheftræner, André Bentsen, afslører, at man også har sendt en føler ud til de to sportsjournalister, der tidligere har haft mit job, da de begge efter hans egne ord, er marginalt mere Frank Lampard end ham selv, men de har endnu ikke reageret.

Mangler stadig spillere

Avisen er ikke kendt for at løbe med rygter, der endnu ikke er bekræftet, men snakken går da allerede på redaktionen, hvor man er villig til at indgå væddemål om, hvorvidt man også vil kunne præsentere en mand, der har lavet en glidende tackling på selveste Ronaldo og en tidligere anfører for Brøndby IF. Førsteholdet forstås.

“De er måske blevet lidt tyndere på toppen og tykkere for neden, men jeg ved, at der allerede er et par gode hurtige unge spillere i klubben, som vil kunne lære noget af at stå på linje andre steder end i baren, så derfor forsøger vi at få et fedt match mellem rutine og reaktionstid. Fællesskab og forpligtelser. Alle er velkomne til det nye skøre fodboldprojekt,” lover André, der er kendt for at lave lige så mange kigvækfinter med mobilen, som i midtercirklen, men til gengæld altid er online på Facebook, hvis man vil have audiens til en prøvetræning.

Dækker det helt neutralt

Det nye forsøg på at se, om man kan skabe nok hype omkring et seriehold til at vende en udvikling betyder ikke nødvendigvis, at du kommer til at læse om Fynbo, Casper Borring og Morten Asmussen i lokalavisens knitrende spalter, men der vil sandsynligvis være ret så neutrale, objektive, hudærlige og skarpsindige humorforladte kampreferater på avisens hjemmeside rnn.dk.

Rygterne går, at de sågar pønser på at lave et drømmehold, hvor man kan vinde lokale præmier. Men nu må vi se. Bolden er stadig rund, trods alt.