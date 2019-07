Længere og fyldigere vipper med Sanzi Beauty’s øjenvippeserum – men virker det?

SPONSORERET INDHOLD Det korte svar er: Ja. Mange af os fra Skandinavien er blevet beriget med korte og lyse vipper. Samtidig kan vi rundt og med et misundende blik se kvinder med lange, fyldige og sorte vipper.

Sådan nogle vipper som virkelig åbner øjnene op, og som næsten rammer øjenbrynet med de flotte længder. For nogle kan de komme frem helt naturligt, andre bruger falske øjenvipper, mens nogle bruger dyre domme på lash extensions – der endda kan ødelægge vipperne.

I de seneste år er der i stedet dukket forskellige vippesera op som fuldstændig har revolutioneret markedet inden for skønhed og øjenvipper – og her er Sanzi Beauty Eyelash Growth Serum kommet på markedet som en af de absolut bedste sera.

Hvad er vippeserum og hvad består det af?

Sanzi Beauty blev stiftet i 2016. Deres enkle mål var at skabe en vippeserum som virkelig virker og giver dig lange, flotte og fyldige vipper – ikke mindst også stærkere vipper end hvad du har været vant til. Derfor er deres vippeserum fyldt med et væld af peptider og antioxidanter som går ind og forkæler dine vipper ved at blandt andet styrke dannelsen af keratin som fremmer væksten af vipper, deres levetid, men også længden og fylden på dem.

Det tog dem mere end halvandet år at komme på den formel på vippeserum som virkelig virker, men også uden at være voldsom ved din hud og øjne. Derfor kan du selv med sarte øjne bruge denne serum, da den er mild og styrkende. Derfor er din serum også hormonfri, og der er selvfølgelig ikke tilsat parabener, olie eller kunstig parfume.

Fyldigere og længere vipper: sådan gør du

Der er ingen begrænsning på, hvor længe du kan bruge en vippeserum. Når du starter, skal du påføre den langs din øverste vippekant på begge øjne. Du kan også påføre dem på din nederste vippekant, men for mange kan dette virke voldsomt, når din vippeserum for alvor begynder at virke. Du bør påføre din serum, når du har et helt rent ansigt, og ikke mindst rene øjne fri for øjenskygge, eyeliner og mascara.

Derfor kan det være en fordel for dig at have det som en del af din rutine om aftenen. Det tager blot to minutter ekstra af din tid. Efter lidt ventetid kan du påføre dine andre sera, cremer og olier til ansigtet. Hold dog disse ting væk fra det sted, du har påført din vippeserum. Så undgår du at forringe dens effekt. Mange mennesker oplever allerede en effekt efter seks til otte uger. Du kan regne med, at du har et maksimalt og fuldendt resultat efter omkring 16 ugers brug. Dette varierer selvfølgelig fra person til person.

Der kan være mange grunde til, at du vælger at investere i en vippeserum. Det kan være fordi, du ikke har de naturlige og lange vipper. Det kan også bare være fordi, du ikke længere gider at bruge penge og tid på falske øjenvipper. Sidst men ikke mindst er der mange, som døjer med knækkede vipper efter eyelash extentions. Her kan du med fordel benytte dig af en growth serum, så du hurtigt får dine egne vipper tilbage igen – bedre, længere, stærkere og mere fyldigere end nogensinde.