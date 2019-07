Kun Silkeborg slår Rødovre i ny popularitet

Man skal helt til Silkeborg for at finde en by, der har vendt en negativ befolkningsudvikling mere end Rødovre i løbet af de sidste fem år.

Man skal helt til Silkeborg for at finde en by, der har vendt en negativ befolkningsudvikling mere end Rødovre i løbet af de sidste fem år. Foto: Ian Nielsen

Befolkningstilvækst Kun silkeborg har været bedre til at vende negativ popularitet end Rødovre, der har landets næsthøjeste stigning i antallet af nye indbyggere.

Af André Bentsen

Hvis du ikke allerede har set de nye navne på postkassen hos naboen, så hører du det nu fra os. Rødovre er igen blevet et populært sted at bo. Fra 2014, hvor der var et fald i antallet af indbyggere på 33 personer har man indtil 2018 haft en vækst på 517 nye borgere.

Det er den næststørste stigning i Danmark, kun overgået af Silkeborg.

Det viser en undersøgelse, som Spar Nord har foretaget på baggrund af de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

For fem år siden havde 52 ud af landets 98 kommuner en negativ nettotilflytning, hvilket vil sige, at flere pakkede flyttebilen og flyttede mod en ny kommune, end der kom nye borgere til fra landets øvrige kommuner. Rødovre er bare én af 18 kommuner, der siden har formået af vende den onde spiral og dermed igen tiltrække flere borgere, end der fraflytter.

”Derudover skyldes den positive nettotilflytning i kommunerne omkring landets største byer også de høje kvadratmeterpriser, der er i eksempelvis København og Aarhus. Her har der længe været en tendens til, at flere og flere særligt børnefamilier søger mod omegnskommuner til de største byer, hvilket også kommer til udtryk i den positive udvikling ved kommuner som Rødovre, Vallensbæk og Syddjurs,” tilføjer han.

I modsætning til de mere forventelige nabokommuner til de større byer fremhæver Jens Nyholm, at der også er nogle kommuner på listen, der overrasker. Eksempelvis er Bornholm på listen over kommuner, som har løftet nettotilflytningen fra negativ til positiv. Her havde man nemlig for fem år siden en nettotilvækst på minus 227, hvilket i 2018 var på plus 385.

Fra positiv til negativ nettotilflytning

Det er dog ikke alle kommuner, der kan glæde sig over en positiv udvikling i antallet af nettotilflyttede borgere. Anderledes ser det nemlig ud for 17 af landets kommuner, som i løbet af de seneste fem år har oplevet at gå fra en positiv nettotilflytning til en negativ.

Denne udvikling gælder i høj grad kommuner på Sjælland, der er centreret omkring Københavns Kommune, som desuden selv er blandt kommunerne, der har oplevet en større negativ udvikling. Her var nettotilvæksten for fem år siden på 764 borgere, mens den i 2018 er faldet til minus 65:

”Tallene viser, at hele 15 ud af 17 kommuner med udvikling fra positiv til negativ nettotilflytning er kommuner på Sjælland. Det gælder især de kommuner, som ligger meget tæt på København, hvilket nok kan forklares med prisstigninger, som får folk til at flytte længere væk fra København til kommuner med mere overkommelige priser,” lyder det fra Jens Nyholm.