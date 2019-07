Kom i cirkus med Bubber og Lokal Nyt

Du kan vinde billetter til Cirkus Arena på Rødovre Lokal Nyts facebookside på mandag. Foto: Presse

vind billetter Bubber svinger pisken, når Cirkus Arena ruller ind på rådhusplænen den 5. august. Du kan komme en tur med i teltet med Lokal Nyt.

Af André Bentsen

Cirkus er i forvejen en meget børnevenlig rundrejse i humor og gøgl, men det bliver næppe mindre i øjenhøjde af, at det i år er Bubber, som er konferencier i Cirkus Arena, der rammer Rødovre den 5. og 6. august.

Bubber har samlet alt det, han synes hører til i et rigtigt cirkus. I forestillingen bliver det Bubbers opgave at undersøge og afdække cirkus’ magiske verden, og resultatet kommer til live i manegen mandag den 5. august klokken 17 samt tirsdag den 6. august klokken 17 i det rød gule cirkustelt ved Rødovre Centrum.

Hvis du vil med og måske endda helt gratis, kan du deltage i lodtrækningen om tre billetter på Rødovre Lokal Nyts Facebookprofil fra på mandag. Vi trækker en vinder tirsdag klokken 12.

Cirkusverdenen er ikke uvant for Bubber. I 1990’erne var han konferencier i Cirkus Arena 7 år i træk, og i 2019 er han endelig tilbage – ovenikøbet med sin helt egen cirkusforestilling.

“Jeg har tit tænkt tanken, at det kunne være sjovt at lave min egen cirkusforestilling, og nu er drømmen endelig gået i opfyldelse. For mig har cirkus altid været poetisk. Det der fascinerer mig mest ved cirkus, er hele magien omkring det,” siger Bubber og fortsætter:

“At cirkusteltet på magisk vis er rejst, når byen vågner, og at teltet er væk igen senere samme aften, når forestillingen er slut. Når cirkus har forladt byen, går der et helt år, før det kommer tilbage, men artisterne og cirkusfolkene rejser videre rundt og laver deres optræden aften efter aften. Med ‘Cirkus ifølge Bubber’ har jeg sammen med familien Berdino samlet alt det, jeg synes hører til i en rigtig cirkusforestilling. Alle de artister I vil møde har en drøm og et helt særligt talent, og der ligger timevis af træning bag.”