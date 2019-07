Indbrud i biler og villa

Anti theft system problem concept. Thieft man dressed in black holding screwdriver trying to break into car

Igen har der været indbrud i Rødovres biler

Politi Stimen af indbrud i varevogne og personbiler fortsætter i Rødovre. Politiet har fire gode råd til, hvordan du forebygger indbrud i din bil.

Af André Bentsen

Undgå tyveri fra bilen 1. Gør det svært for tyven: Luk og lås altid alle døre, vinduer og soltag

2. Frist ikke tyven: Fjern mobiltelefon, GPS-enhed og øvrige værdigenstande, når du forlader bilen

3. Gør tyven utryg: Parkér så vidt muligt et synligt eller befærdet sted med god belysning eller overvågning

4. Skræm tyven væk: Overvej bilalarm eller låsebolte på fælge

Tyv brød ind gennem vindue

Kort før midnat måtte en patrulje køre ud til Dæmningen, hvor et vindue var brudt op.

Én bærbar computer var stjålet og en mistænkt gerningsmand var set flygte. Han beskrives som spinkel i kropsbygning, 170-175 cm. høj, mørkt hår med mørkt tøj. Han stak af på beboerens damecykel

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

Tyveri fra varebil

Noget tyder på, at tyverierne fra de lokale varevogne fortsætter:

Københavns Vestegns Politi modtog i hvert fald en anmeldelse om et tyveri fra en rød Mercedes-Benz varebil sket mellem torsdag den 4. juli kl. 20.30 og fredag den 5. juli kl. 07.45 på Nørrevangen i Rødovre.

“En rude var knust, og diverse værktøj samt cigaretter var stjålet,” oplyser Københavns Vestegns Politi, der gerne modtager fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse kan ske døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

Tyveri fra bil

Det er ikke kun varebiler, at tyvene går efter i Rødovre. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sølvgrå personbil af mærket Volkswagen Golf sket fredag den 5. juli mellem kl. 02.00 og kl. 05.30 på Guldsmedevej i Rødovre.

“En rude var knust, og to tasker var stjålet,” afslører Københavns Vestegns Politi, der også her gerne modtager oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse kan ske døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.