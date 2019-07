Hvem dælen er Claus Ohlsson

Claus er en af Rødovres største ilsdjæle. Foto: Privat

Ildsjæl Danskerne har verdensrekord i risuddeling, men hvad sker der, når vi skifter ris ud med ros? Læs her, hvordan Brian lykønsker ildsjælen og vennen Claus Højgaard Ohlsson med pladsen i DABs bestyrelse.

Af André Bentsen

Claus er en meget driftigt, behagelig, dygtigt, afholdt, saglig, arbejdsom person og som mange mennesker er meget glade og tilfredse med på grund af det frivillige arbejde han gør.

”Jeg var glad for at jeg overbeviste ham om i sin tid, at han kunne gøre en forskel hvis han stillede op til beboere bestyrelsen i Mariehøj/Engen hvor jeg sad,” fortæller Brian Møller og fortsætter:

”Jeg anbefalede ham for alle og han blev valgt sikkert ind. Efter to år i bestyrelsen valgte vi Claus som formand og det har han nu været i 12 år. Han har sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer sikret en god og ordentligt afd. hvor der er styr på tingen og ro og glæde hos beboerne.”

Det blev der jo lagt mærke til hos de andre boligselskabet. Så Claus indtrådte i Rødovre Almennyttige Boligselskab (RAB) som består af 12 afdelinger, hvor der er familieboliger, ældreboliger, handicapboliger, ungdomsboliger og enkeltværelser i Rødovre. Claus fungerede som næstformand i fem år og har nu siddet som formand for Rødovre almennyttige Boligselskab (RAB) igennem det sidste år.

Arbejdet i selskabsbestyrelsen har derudover medført hans deltagelse i diverse byggeudvalg og i diverse arbejdsudvalg i DAB regi, som han blev opfordret til at deltage i.

I hans egenskab af formand for RAB, har Claus også valgt at indtræde i Fællesskabsrepræsentation, som er et samarbejdsudvalg for alle Rødovre kommunes boligselskaber og et samlet talerør til Rødovre kommune.

Dette blev igen bemærket mange steder fra, hvor dygtig, god og arbejdsom person han var og hvor meget han brænder for beboerne i de almennyttige boligselskaber.

”Derfor blev han opfordret til at stille op som bestyrelsesmedlem i DAB hovedbestyrelse. Han blev valgt ind uden modkandidater, jeg går ud fra, at alle vidste, at her var en god mand som kan gøre en forskel og gøre et godt arbejde i denne bestyrelse også,” siger Brian Møller.

”Og det er rigtigt flot og jeg har stor respekt for alt det arbejde han gør i de forskellige bestyrelser. Lad mig lige oplyse at DAB BOLIG administrerer omkring 50.000 almennyttige boliger i boligselskaber fordelt over det meste af Danmark,” supplerer han.

Har også et job

Ved siden af alt dette, passer Claus sit fuldtidsarbejde hos Cannon Danmark, hvor han er produktspecialist med ansvar for produktionsscanner og bredformats printer/scanner, hvor han supportere og uddanner kørende tekniker i hele Danmark.

”Og så tør jeg næste ikke fortælle om hans hobbys, og at han har et kolonihavehus som skal passes,” griner Brian Møller.

Claus bruger nemlig meget tid sammen med sin familie på at være med til at bygge en forretning op under MyWorld/Cashback Card, som er en international organisation der giver gratis shopping fordele hver gang du handler på tværs af alle brancher. En forretning der også støtter ’Child & Family Foundation’ og ’Greenfinity Foundation’.

”Jeg bliver helt forpustet og undre mig over hvornår han sover, for han er også vennernes ven og bruger også meget tid med sine tre børn og som morfar.

Claus og jeg har sejlet en del sammen, rejst sammen og deltaget i alle fælles familie og venner kom sammen og fester. jule- og påskefrokoster og nytårsaften igennem rigtig mange år har vi altid holdt sammen, han er en person som man sætter pris på,” forklarer Brian Møller.

”Jeg sagde en dag til Claus, du er jo en ægte socialdemokrat, og på den måde fik jeg også Claus til at melde sig ind i partiet, nu tør jeg ikke mere at foreslå ham at tilmelde sig eller gøre noget mere. Man skal jo også passe på sig, imens man har sig og døgnet har trods alt kun 24 timer,” husker han på.

Men hvorfor overhovedet kontakte lokalavisen for at rose en ven?

”Jeg vil blot rose en person som gør så meget frivilligt arbejde for så mange mennesker, og sådanne personer bør eller skal fremhæves og anerkendes. De gode historier om hverdagens helte, skal der også være plads til.”