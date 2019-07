Hvad gør en VPN?

SPONSORERET INDHOLD VPN er en tjeneste, der krypterer din internettrafik og beskytter din identitet. Internettet er usikkert, da der findes hackere, der kan få fat i dine personlige data. Det er her, VPN kommer ind i billedet. Den leder din internettrafik igennem en særlig konfigureret VPN-server, skjuler din IP-adresse og krypterer alle data, som sendes eller modtages. De krypterede data er umuligt for andre at læse.

Med VPN aktiveret bevæger alle data sig igennem en krypteret ”tunnel”, sådan at ingen andre kan få hænderne i dine private oplysninger. Selvom en kriminel på én eller anden måde stadig formår at opsnappe din personlige data, vil personen ikke kunne se dem – læs mere om VPN her.

Uden et VPN er din forbindelse ofte helt åben. Med et VPN kan du være forvisset om, at dine data krypteres, og IP-adresser kan beskyttes.

Du skal derfor bruge et VPN til at værne om din egen sikkerhed og privatliv. Du bør overveje at bruge et VPN, hvis du jævnligt bruger Wi-Fi. Når du bruger et offentligt Wi-Fi, er det meget sikrere med et VPN. Brugen af offentlige hotspots kan nemlig være fyldt med farer, da der eksisterer mange forskellige hackermetoder, og når en hacker først har banet sig vej til dine data, kan hackeren eksempelvis stjæle dine adgangskoder til sociale medier, netbank, dine filer og dine fotos, hvor dine feriebilleder med familien ligger.

Hvis du rejser meget bør du også overveje at bruge et VPN, da VPN kan hjælpe dig med at opnå adgang til tjenester, der muligvis ikke er tilgængelige i det land, du er rejst til. Eksempelvis blokerer Kina sider som Facebook.

Du kan også gøre brug af et VPN, hvis du vil beskytte din browsing fra tredjeparter. Du kan her undgå at blive bombarderet med eksempelvis tøjreklamer, hvis du lige har været inde og købe en gave til en veninde på en tøjhjemmeside.