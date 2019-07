Galleri: Brand i Erhvervsejendomme på Valhøjs Alle

Foto: Ian Nielsen

Galleri Se billeder fra branden, der bredte sig over flere bygninger. Brandvæsnet var hurtigt fremme og fik kontrol over situationen.

Af Ian Nielsen

Avisens fotograf var på pletten og fik taget disse billeder. I området var der en del tilskuere og enkelte havde svært ved at efterleve politiets anvisninger om at blive udenfro det afspærrede område. Brandfolkene og politiet har brug for, at kunne agere og sørg følg derfor altid politiets anvisninger. Omkring 20 køretøjer var tilstede fra Beredskabet og ilden kom relativt hurtigt under kontrol. På et af billederne ses Brandfolkene krybe i læ, for den uvejrs-lignende byge der kom ind over området